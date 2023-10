Kimberly Loaiza estrenó ‘Mal hombre’ con indirectas muy fuertes hacia Juan De Dios y el público no tuvo piedad en expresar su disgusto

Kimberly Loaiza a pocas horas de estrenar su nuevo sencillo ‘Mal Hombre’ con dardos muy contundentes hacia su ex pareja, Juan De Dios Pantoja provocó un efecto rebote. Pero previo a la salida subió una seguidilla de mensajes vía Instagram en los qué aclaraba unos problemas técnicos con el videoclip en sí que estuvo por poco tiempo en YouTube y que tiene la versión de audio en la misma.

“El video todavía no lo terminan de editar, me dicen que puede quedar mañana en la noche o el viernes en la mañana, lo único que les puedo adelantar es que tiene escenas muy fuertes, no recomiendo que menores de edad lo vean. Y NO ES BROMA”, puso Kimberly Loaiza en sus historias sobre el clip qué prometió lanzar en un par de días por lo que la trataron de mentirosa ya que luego salieron imágenes del próximo single. Además de ello al igual que tantos otros artistas, creó un grupo de difusión de WhatsApp dónde sube contenido exclusivo para sus fans.

Horas más tarde, Kimberly volvió a recurrir a las redes esta vez para plasmar una llamativa postal en la que están en un escenario su ex novio sujetando unas flores y al lado ella sonriendo con un mensaje en la descripción qué rezaba: “Mal hombre”, nombre del sencillo.

Algunos de los comentarios venían a cuenta de que no estaban entendiendo el juego de Kimberly cómo La Divaza que al verlo escribió ‘no entendí’ y luego una cadena de decepción en la qué ponían: Literalmente no creí que fueras a hacer algo tan sin sentido como esto, porque destruirías toda tu imagen pública... y al final lo hiciste? Te sobreestimé / No hay palabras para explicar lo que siento en este momento / Con hijos y siguen usando estas pendejadas maduren / vayan a darle stream a la canción de Kenia Os. Este último comentario refleja desde la ironía ya qué la otra Estrella se negó a firmar un contrato laboral con ellos.

Pero el descontento no fue únicamente vía Instagram si no qué muchos mostraron su enojo por medio de Twitter y es por ello qué aquí te compartimos los que tienen mayor cantidad de visualizaciones.

“Para no dar tanto show, que creen? Kimberly Loaiza tenía la canción lista desde hace unos meses. Lo ridícula que quedó junto a sus fans creyendo que fue una canción escrita en menos de 24 horas”, twitteó @tuitsdekim

“Regalo una Moana a quien encuentre la dignidad de Kimberly Loaiza”, twitteó @chiguiroe ironizando con el juego viral en el que se intercambian cartas virtuales de Disney por medio de TikTok.

“Kimberly Loaiza en su mente cree que hizo algo así después de fingir su separación”, twitteó @cnnxion acompañándolo con una foto de Shakira en TQN junto a Karol G.

Ante la catarata de insultos y un público muy enojado, la también instagrammer de más de 38,7 millones de followers dijo lo suyo frente a todo lo que fue saliendo.

“Prometo no preocuparme más por las personas que dicen que esto es una estrategia, que el tiempo se encargue. Se que seguirán saliendo teorías y personas asegurando sus "versiones reales" con sus "fuentes confiables" pero ustedes crean lo que quieran, mientras tanto mejor escuchen MAL HOMBRE”, expresó con suma contundencia y acompañó su descargo con la canción de fondo.