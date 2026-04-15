Cómo salvar tu planta en 7 días con pasos simples y recuperarla rápido

No todo está perdido. Una planta con hojas caídas o amarillas aún tiene solución si se actúa a tiempo. Con cuidados simples y atención diaria, muchas especies logran recuperarse en pocos días . Este método paso a paso ordena lo que debes hacer para devolverle vida y fuerza sin gastar dinero.

Día 1: Diagnóstico. Mira cada detalle. Hojas, tallos y raíces dicen lo que pasa. Toca la tierra para saber si está seca o encharcada. Un dato: más del 60% de las plantas de interior sufren por riego incorrecto. Detectar el problema define todo lo que sigue.

Día 2: Limpieza. Quita hojas secas, flores marchitas y partes dañadas. No es solo estética. Así la planta deja de gastar energía en zonas muertas. Usa tijera limpia para evitar infecciones. Este paso acelera la recuperación desde el primer momento.

Día 3: Raíces y drenaje. Saca la planta con cuidado. Si ves raíces oscuras o blandas, hay pudrición. Córtalas. Revisa la maceta: debe tener agujeros. El exceso de agua es una de las causas más comunes de muerte en plantas domésticas.

Día 4: Sustrato nuevo. Si la tierra está dura o húmeda en exceso, cámbiala. Usa un sustrato suelto, con buen paso de aire. Esto mejora la oxigenación de las raíces. Una base sana ayuda a que la planta retome su crecimiento.

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Día 5: Luz y ubicación. No todas las plantas quieren lo mismo. Algunas necesitan sol directo, otras luz suave. Cambiarla de lugar marca la diferencia. Una mala ubicación frena su recuperación, aunque el resto esté bien.

Día 6: Riego justo. Ni mucho ni poco. Riega solo cuando la tierra lo pida. Introduce un dedo: si está seca, es momento. El exceso ahoga raíces; la falta las debilita. El equilibrio es todo.

Día 7: Señales de vida. Observa. Si hay brotes nuevos o mejor color, el proceso funciona. No esperes cambios de un día para otro. La constancia es lo que devuelve la salud a la planta.