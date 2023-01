Cynthia Rodríguez, esposa de Carlos Rivera, luce espléndida en el repaso de los mejores momentos del año

Cynthia Rodríguez ha vuelto a estar en boca de todos luego de haber pasado varios meses alejada de las cámaras. Es que desde que la icónica conductora mexicana se casó en una boda íntima con el cantante Carlos Rivera, eligió llevar una vida mucho más privada, hasta en ocasiones sin revelar nada en redes sociales. Pues, en más de una ocasión, la diva de 38 años aseguró que su mayor deseo era formar una familia junto con su amado y buscar un bebé.

Sin embargo, a finales del 2022 Cynthia Rodríguez decidió reaparecer y enseñar más de su vida a sus 4.1 millones de seguidores de Instagram. Hasta dio entrevistas para medios como ‘De Primera Mano y’ ¡Hola!, donde reveló sus próximos planes personales. Aunque, en principio, lo que más llamó la atención de sus fanáticos fueron los clips que la ex presentadora del matutino ‘Venga La Alegría’ compartió en la red.

CYNTHIA RODRÍGUEZ Y CARLOS RIVERA SE CASARON EN UNA BODA ÍNTIMA EN 2022. FOTO: INSTAGRAM @CYNOFICIAL

Pues, con una simple descripción que decía “Gracias 2022”, Cynthia enseñó dos compilados de las mejores experiencias que tuvo a lo largo del año saliente. En ambos videos, se la puede ver a la estrella de televisión posando alegre con las más bellas ciudades del mundo como fondo. Recordemos que con el motivo de disfrutar de su luna de miel, Rodríguez tuvo la suerte de viajar con el ex académico a varios destinos por más de un mes. ¡El sueño de toda persona!

Entre los paisajes que se pudieron ver, destacan Egipto, Turquía, Atenas y hasta las playas mexicanas. En seguida, el Instagram de Cynthia se vio repleto de mensajes como los siguientes: “Otro reel con parte 3 de más de tu 2022”; “Venga, haz la parte 3 con el boceto del vestido aunque sea”; “Awwww tu primer video en el cristo en Monclova”; “Por un 2023 dónde haya contenido en CynthiaTV”.

Qué planea hacer Cynthia Rodríguez en el 2023

Cynthia Rodríguez es una de las celebridades que cree en el dicho “nuevo año, nuevos proyectos”, y lo ha asegurado en una reciente entrevista que dio para el programa ‘De Primera Mano’. Pues, lejos de volver al trabajo como presentadora de televisión, rol en el que se desempeñó por casi 15 años, la cantante estaría pensando en debutar como diseñadora de modas.

“Ser diseñadora de modas, pero eso no lo descarto, no te voy adelantar, pero estamos en eso también. Estoy trabajando en proyectos que no les había dedicado el tiempo que necesitan, así que pronto habrán sorpresas”, declaró Cynthia en la entrevista.

Pero eso no es todo, puesto que planea realizar una especie de bazar para darle una nueva oportunidad a las prendas que recibía por su trabajo en ‘Venga la Alegría’: “Estaba pensando en organizar algún tipo bazar porque obviamente hay ropa que utilizas una vez nada más. Sí es una lástima porque creo que se puede reutilizar la ropa, difícilmente en nuestra profesión lo podemos hacer, pero me encantaría”.