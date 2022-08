Confirmado: Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se casaron y así lo anunciaron

Luego de unas largas vacaciones en Italia, Egipto y Turquía, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez regresaron a México, y su regreso vino cargado de sorpresas. Es que durante su viaje, circularon rumores de que los artistas se habían casado, aunque por la discreción que saben mantener, no se los escuchó decir nada al respecto, al menos hasta este momento. Pues, la conductora regresó al programa matutino de TV Azteca este jueves 11 de agosto, donde decidió compartir la feliz noticia con sus colegas y los espectadores.

Los conductores de “Venga la Alegría” recibieron a Cynthia con mucho entusiasmo y cariño, que se pudo sentir fuera de la pantalla. En ese momento empezaron las preguntas por parte de los compañeros que querían saber de primera mano si los rumores de casamiento y de embarazo eran ciertos o no. “¿Te casaste?”, preguntó Horacio Villalobos para dar lugar a la respuesta de la ex académica que fue un “Sí”. Esto desató la euforia y emoción de sus compañeros que no dudaron en felicitarla.

“Estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas. De verdad estoy muy contenta, qué les puedo decir, creo que hay cosas que no se pueden ocultar y creo que el amor y la felicidad son de esas cosas”, expresó con contento la ahora esposa de Carlos Rivera.

En seguida, todos indagaron sobre la propuesta de casamiento y cómo fue el soñado día, a lo que Cynthia respondió que prefiere mantener la discreción acerca de los detalles, pero que asegura estar completamente feliz de haberse casado con “el amor de su vida”. “Ustedes saben que somos muy discretos, que siempre hemos manejado esta situación, esta parte personal, mucho más privada y pues hay detalles que obviamente se van a quedar así, pero yo tenía que venir a contarlo aquí a mi casa, en Venga la Alegría con el público que tanto me escribió que tanto amor me dio”, contó.

Pocas personas allegadas a la pareja asistieron a la íntima celebración, como Ismael Zhu, una de las amigas más cercanas de Rodríguez. “Fue como tenía que ser”, determinó. Por su parte, Carlos Rivera le mandó un saludo tierno a su esposa mientras la miraba desde casa. “La mujer más bella del mundo”, escribió en una historia de Instagram.

Carlos Rivera está más enamorado que nunca. FOTO: INSTAGRAM @CARLOSRIVERA

Todas las revelaciones de Cynthia Rodríguez en el programa

Durante su presencia en el programa, Cynthia Rodríguez aprovechó para desmentir el rumor de que están en la dulce espera de un primogénito. “Es panza normal, todavía no, fueron muchos tacos al pastor... si es el plan como ustedes lo saben y esperamos que se nos cumpla este año”, comentó.

Por otra parte, Carlos y Cynthia habían realizado una visita al Vaticano, con la presencia del mismo Papa Francisco. Es más, se habían filtrado imágenes de la pareja junto al pontífice. “Fue maravilloso, pero además recibir esa bendición yo creo que nos va a acompañar toda la vida”, expresó la actriz. Finalmente, la artista de 38 años se despidió del programa “Venga la Alegría”, ya que quiere enfocarse en formar una familia con el cantante.