The Last of Us: principales diferencias entre la serie de HBO MAX y el videojuego de PlayStation

La serie The Last of Us acaba de lanzarse en HBO Max y ya es un furor total. Si bien aún faltan muchos episodios por ver, se puede apreciar que entre esta adaptación y el videojuego de PlayStation hay varias diferencias y también similitudes.

The Last of Us era uno de los estrenos más esperados de los últimos tiempos y, como no podía ser de otra manera, su llegada a la plataforma de HBO Max superó incluso las expectativas.

Parte de esto se debe a que se trata de la adaptación del famoso videojuego de PlayStation programado por Naughy Dog. Como bien indica la sinopsis de la plataforma de streaming, esta serie post apocalíptica narra “la brutal y desgarradora travesía de un hombre cínico y una joven de 14 años mientras cruzan los Estados Unidos, dependiendo solo el uno del otro para sobrevivir”.

Con el protagónico de Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian), en total son 9 episodios que se irán presentando con el correr de las semanas. No obstante, con el primero de los capítulos ya se puede apreciar que existen varias similitudes y diferencias entre la serie y el videojuego.

La primera diferencia de todas es la de la época en la que transcurre la historia. En el videojuego de PlayStation, el virus de los Cordyceps irrumpe en el 2013 y los hechos centrales están ubicados 20 años más tarde, en 2033. En la serie de HBO Max, la diferencia de 2 décadas se mantiene, aunque los años en cuestión son el 2003 y el 2023.

The Last of Us: otras diferencias entre la serie y el videojuego

El primer episodio de la serie respeta bastante lo que es el prólogo del juego de PlayStation. Sin embargo, hay varios detalles en los que las diferencias resultan evidentes,

En primer lugar, parecería haber menos presencia de infectados, aunque no se descarta que la cantidad de estos aumente con el transcurso de la historia.

Además, en el videojuego se ve que el virus se transmite por heridas de mordedura de infectados y también por aire, por lo que los protagonistas usan cubrebocas. Sin embargo, en la serie Joel (Pascal) solo se tapa el rostro para evitar el olor de los cadáveres incinerados. El elenco de la nueva serie original de HBO Max.

Otra gran diferencia está en la importancia que se le da al personaje de Sarah, la hija de Joel. En el juego original aparece solo unos instantes durante el prólogo. Por lo contrario, en el primer episodio de la serie de HBO Max tiene una mayor participación y hasta se cuenta la irrupción de la pandemia a través de su mirada.

Para finalizar, Joel parece tener una relación más cercana con su hermano en la serie que en el videojuego. No obstante, tanto en este caso como en los demás, no se descarta que la situación cambie a medida que avance la temporada.