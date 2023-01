Yanet García encandila la red con una candente sesión de fotos desde Nueva York

No hay día en el que Yanet García no esté presumiendo detalles de su trabajo, viajes, entrenamiento y hasta de la alimentación que lleva. Pero son las fotografías en las que muestra su figura perfecta las que acaparan más atención de la red. Es que la ex “chica del clima” no duda en exhibir sus curvas de infarto al modelar conjuntos para diferentes firmas de lencería, como también para promocionar su cuenta en una popular plataforma de contenido para adultos.

En la última semana, la influencer mexicana ha estado subiendo imágenes de sus vacaciones soñadas. Pues, desde mitad de enero Yanet García ha disfrutado de los más hermosos días de playa en el paradisíaco archipiélago Turks and Caicos. Desde allí la diva de televisión ha modelado sus mejores bikinis, robando más de un suspiro en la red mientras se relajaba a orillas del mar.

EN HISTORIAS, YANET PRESUMIÓ SU FIGURA DESDE LAS ORILLAS DEL MAR. FOTO: INSTAGRAM @IAMYANETGARCIA

Sin embargo, esas bonitas vacaciones llegaron a su fin, porque la ex presentadora del clima en el matutino de ‘Hoy’ ha regresado a Nueva York, ciudad en la que reside desde hace poco menos de un año, para continuar con su rutina. Aún así, Yanet no deja de disfrutar de sus ratos libres dando paseos en algunos de los sitios turísticos más llamativos de la Gran Manzana.

YANET GARCÍA DISFRUTÓ DE UN PASEO CON SUS AMIGAS EN NUEVA YORK. FOTO: INSTAGRAM @IAMYANETGARCIA

En su última publicación de Instagram, se puede ver a la bella modelo disfrutando del Central Park junto a una amiga. Luciendo un tapado marrón claro, un sweater, pantalón, gorrito y botas negras, Yanet enamoró a sus seguidores de Instagram. Además, se nota que la estrella mexicana disfrutó de su paseo por la tremenda sonrisa que muestra en cada foto. Días antes, García había estado en el Grand Central Station. ¡Toda una turista!

LA MODELO ESTUVO EN EL CENTRAL PARK. FOTO: INSTAGRAM @IAMYANETGARCIA

“Decide crear la vida de tus sueños porque nadie más lo hará por ti”, escribió Yanet García en la descripción del último posteo que se volvió de lo más popular. En seguida, sus fanáticos le hicieron saber que se veía hermosa en comentarios como los siguientes: “Te ves super super coqueta en las fotos preciosa hermosa bella yanet García”; “El amor de mi vida te amo mucho”; “Liberas una descarga de felicidad en todos nosotros”; “bien dicho hermosa”; “Guapísima Amor Hermosa Bonita princesa”; “Maravillosa”; “@iamyanetgarcia gracias por tu consejo”; “Precioso comentario, es muy sabio. Te ves muy hermosa”; “Es una gran verdad Yanet, pero bien acompañado es mejor el sueño compartido”.