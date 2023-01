Desde la bañera, Salma Hayek enseñó de más y derritió la red

Últimamente, Salma Hayek ha estado causando furor en el mundo del espectáculo por su trabajo en los filmes del momento. Es que, la actriz veracruzana tendrá un rol importante en la tercera entrega de ‘Magic Mike’ Last Dance’, cinta que protagoniza el mismísimo Channing Tatum. Además, puso su voz de doblaje para el personaje de Kitty, “patitas suaves”, en ‘Gato con botas: el último deseo’.

La primera película llegará a los cines el próximo 10 de febrero, pero desde el lanzamiento del trailer ya causa sensación. Pues, se la ve a Salma dejándose llevar por los bailes de los strippers, elevando la temperatura. Sin dudas, una apuesta que va a dar de qué hablar en el momento de su estreno, con una versión de Hayek más sensual en la pantalla grande.

En cuanto a la segunda entrega de la película de Dreamworks, ya es todo un éxito en las salas de cine y se posiciona como una de las producciones animadas favoritas para ganar el Oscar. Es más, Salma Hayek fue a la reciente gala de los Golden Globes en representación de dicho filme, enamorando a todos con su look angelical.

Salma Hayek en la portada de DuJour Media

Pero el trabajo de Salma no es lo único que la mantiene entre las artistas en tendencia o en boca de todos, sino que sus fotografías modelando causan sensación sin importar cuánto tiempo pase. Pues, a sus 56 años Hayek luce más hermosa y rejuvenecida que nunca, y así lo aseguran sus fans cada vez que ven una nueva imagen suya.

Es más, Hayek compartió un compilado de fotos y videos en su última publicación de Instagram, donde mostraba el trabajo de producción y post producción de una increíble sesión realizada por la revista de modas DuJour Media. En ellas, la diva posa desde la bañera, robando más de un suspiro en la red.

“¡Checa las hermosas fotos tomadas por @DuJourMedia versus las fotos detrás de las cámaras (en su mayoría fuera de foco) tomadas por @Veronicajoyg! #expectativasvsrealidad”, escribió Salma Hayek en la descripción del video que en cuestión de segundos se volvió viral. Hasta el momento, cuenta con más de 240 mil ‘likes’ y casi un millón de reproducciones.

SALMA HAYEK EN LA TAPA DE LA REVISTA DUJOUR.

Por supuesto, no faltaron los comentarios de algunos de sus 22.5 millones de seguidores en Instagram que escribieron bajo el video mensajes como estos: “Nice”; “U R ALL FABULOUS”; “ameeeeee, de veras no envejeces, dame un tip para verme tan bella como tu”; “No botox, no fillers” me encantó cuando dijiste eso en una entrevista”; “Esta es mi religión”; “LOVE UUUUU”; “q hermosa salma por favor”; “DIOSA veracruzana”; “Me encanta cómo llevas tu belleza, tu eres una inspiración para mí”; “Siempre muy hermosa... Mantente saludable. Saludos desde Alemania”.