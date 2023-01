Con bata, Salma Hayek mostró su silueta perfecta y subió la temperatura de la red

Salma Hayek sigue siendo de las actrices latinas más importantes de Hollywood. A sus 56 años de edad, la intérprete nacida en Veracruz, México, deslumbra en grandes proyectos cinematográficos y de televisión, no sólo como actriz, sino también realizando doblajes, produciendo y dirigiendo. Sin dudas, ha demostrado que es una mujer súper multifacética que conoce las reglas de la industria y del éxito.

En las últimas semanas, Hayek ha vuelto a dar entrevistas y a aparecer en las alfombras rojas más importantes, como la de los Golden Globes, para promocionar la película ‘Gato con botas: el último deseo’. En dicho filme, que ya es todo un éxito en las salas de cine, la empresaria le pone su voz al personaje Kitty, patitas suaves, el amor del famoso gato con botas.

Pero eso no es todo, puesto que la intérprete de ‘Frida’ también tiene un importante papel en ‘Magic Mike’s Last Dance’, la sensual película de baile de strippers que tiene como protagonista a Channing Tatum. Este filme llegará a la pantalla grande el próximo 10 de febrero, por lo que Salma no pierde oportunidad para hablar de su trabajo allí.

"Interpreto a una mujer fuerte. ¿Sabes cuál era mi día yendo a la oficina? Simplemente me sentaba y miraba como a 12 hombres bailando semidesnudos y haciendo piruetas. Y tenía que mandarlos", reveló Hayek en charla con los periodistas de Entertainment Tonight.

La sensual fotografía de Salma Hayek que es furor

Su trabajo en ‘Magic Mike 3’ no es lo único sensual y candente en la vida de Salma últimamente. Pues, la propia celebridad elige subir fotografías de infarto a las redes sociales, sobre todo en Instagram. Es que, en la red social de la camarita, donde cuenta con 22,4 millones de seguidores, Hayek presume su figura perfecta causando furor.

SALMA HAYEK ENCANDILÓ A TODOS LUCIENDO NADA MÁS QUE UNA BATA. FOTO: INSTAGRAM @salmahayek

Esto sucedió el miércoles por la mañana, cuando la actriz veracruzana posó en el jardín de su mansión llevando puesto nada más que su bata de baño blanca. Mientras miraba fijo a cámara, Salma Hayek encantó a sus seguidores luciendo de lo más atractiva. Para la ocasión, la esposa de François-Henri Pinault eligió llevar el pelo atado con una cola bien alta, mostrándolo bien brillante y sedoso. Por la parte del maquillaje, sus labios se destacaron por estar cubiertos con un terso labial rojo, sin olvidar el delineado para sus ojos.