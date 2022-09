Por qué Victoria Ruffo nunca aceptaría un papel no protagónico

Victoria Ruffo es conocida como “la reina de las telenovelas” por su talento como actriz y también porque desde hace décadas demuestra que sabe muy bien lo que quiere. La de no aceptar papeles no protagónicos y la de no interpretar antagonistas son algunas de las cosas en las que no cede.

A sus 60 años, Victoria Ruffo acumula más de 40 de trayectoria profesional y suma decenas de trabajos en televisión, la mayoría de los cuales la tiene como figura central de las historias.

Es que desde el año 1983, en el que dio vida a Natalie Ramírez en La fiera, la hermana de Gabriela Ruffo no dejó de ser protagonista.

Así se lo recordó Gustavo Adolfo Infante en una entrevista que le hizo para su programa De Primera Mano. En un momento el periodista le preguntó si estaba preparada para dejar de ser protagonista, a lo que Ruffo dijo que no y que siempre lo va a ser.

La cuestión quedó ahí y la ex de Eugenio Derbez no explicó por qué no aceptaría nunca un papel no protagónico. Sin embargo, su propia trayectoria y el éxito que cada uno de sus trabajos tuvo a nivel mundial llevan a pensar que esto se podría deber al estatus que posee como actriz consagrada.

Victoria Ruffo y los motivos por los que no interpreta antagonistas

Más allá de las características específicas que presenten cada uno, los personajes que interpreta Victoria Ruffo se parecen por ser todos nobles y bondadosos.

La “queen” no gusta de actuar de antagonista ni de villana, y esto es algo que decidió hace ya varias décadas tras su trabajo en la telenovela En busca del Paraíso.

En la actualidad, Victoria Ruffo se destaca en Corona de lágrimas 2

Allí sí hizo de mala y lo que le sucedió en la calle con la reacción de la gente la llevó a tomar una decisión definitiva. Ruffo confesó que las personas le recriminaban y le preguntaban cómo podía ser así, a lo que ella respondía que tan solo era un personaje.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todos estos detalles vinculados a las decisiones que Victoria Ruffo tomó a lo largo de su carrera?