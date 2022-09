El Chavo del 8: así fue el día que Ramón Valdés les cocinó carne asada a sus hijos

Ramón Valdés no se inició en la actuación de la mano de Roberto Gómez Bolaños, sino que fue su hermano quien lo impulsó al camino artístico. Su debut fue en 1949 con un pequeño papel en el largometraje 'Calabacitas tiernas'. Alli, apareció con su consanguíneo mayor: Germán Valdés o popularmente conocido como Tin Tan.

Ellos dos no eran los únicos artistas de la familia: tuvieron otros dos hermanos también actores cómicos. Por un lado, Manuel Valdés, conocido como El Loco Valdés, y por el otro, Antonio Valdés, apodado El Ratón Valdés.

Participó en varias películas pero hoy, no hay quien no lo recuerde gracias a Don Ramón, el personaje al que le dio vida en El Chavo del 8. Allí, interpretó a un viudo desempleado que vivía junto a su caprichosa niña y se escapaba cada vez que aparecía El Señor Barriga porque nunca tenía dinero para pagarle la renta. No poseía un trabajo fijo y a lo largo del ciclo realizó todo tipo de oficios para sobrevivir. Lo cierto es que ninguno le prosperaba y jamás se supo bien cómo hacía para vivir.

Ramón Valdés como Don Ramón en El Chavo del 8

En 1979, por diversas diferencias, optó por dar un paso al costado de la tira y su ausencia se hizo notar. Para llenar ese vacío ingresaron otros personajes, pero lo cierto es que a pesar de los grandes esfuerzos de Bolaños, el programa no logró remontarse.

En las redes, frecuentemente suelen recordarlo. Tanto sus admiradores como sus hijos comparten diverso contenido. Su hija Carmen Valdés, lo tiene muy presente y recientemente subió una fotografía del día que su papá los deleitó con sus cualidades culinarias. "Maravilloso recuerdo con mi padre y hermanos en nuestra casa de Coyoacán, mi papá preparó carne asada para todos y pasamos un día hermoso", escribió.

Así fue el día que Ramón Valdés les cocinó carne asada a sus hijos

Luego, detalló: "En la foto están mi hermana Gabriela Valdés arriba a la izquierda y mi hermano Esteban Valdés y yo abajo junto a mi querido padre".