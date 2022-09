El baile de Romina Malaspina vestida como conejita que conquistó corazones

Una vez más, Romina Malaspina dio de qué hablar con sus vestimentas. Es que desde que irrumpió en los medios nuevamente en el 2020 no ha parado de hacerlo y prueba de ello está su cuenta de Instagram. Dos años atrás, generó un gran revuelo con un controversial top frente a las cámaras de Canal 26 y nadie pasó por alto su look.

Romina Malaspina y Sol Pérez

Una de las que opinó sobre ella en ese entonces fue Sol Pérez. Sus dichos no fueron del agrado de Malaspina y acerca de lo ocurrido, pocos tiempo atrás, señaló: "Me pareció muy hipócrita de su parte, porque ella también se hizo conocida por ser una mujer voluptuosa, linda, con curvas. Me pareció chocante porque pensé que iba a ser la primera en defenderme con toda la situación".

Y, en diálogo con Doble Mérito, agregó: "A mí personalmente no me jodieron sus críticas, pero me pareció muy hipócrita de parte de ella".

Romina Malaspina

También, contó que la futura mujer de Guido Mazzoni la tiene bloqueada en las redes sociales. Ambas son muy activas en Instagram y constantemente suben contenido que sorprende a los usuarios.

Ahora, en su última publicación, Malaspina volvió a ubicarse en el centro de todas las miradas con su outfit y un llamativo baile. La marplatense lució un bellísimo vestido dorado que acompañó con unas orejas de conejita y conquistó cientos de corazones.