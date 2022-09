Qué es de la vida de Bella Ramsey, la actriz que interpretó a Lyanna Mormont en Game of Thrones

Fue la implacable Lyanna Mormont en ‘Juego de Tronos’ o Game of Thrones. La actriz británica Bella Ramsey conquistó a todos con su debut a los 12 años en la famosa ficción de HBO, y desde entonces no para de crecer tanto en el terreno personal como en el profesional.

Actualmente, Bella Ramsey tiene 18 años y es famosa por haber interpretado a Lyanna Mormont en la serie Game of thrones. Aunque pasen los años se seguirá hablando sobre el final que dejó a todos debatiendo muchos dilemas. Incluso, vale destacar que esta ficción se ha convertido en una cantera inagotable de talentos.

Sin dudas, fuera de los rostros o personajes principales, varios fans se han quedado gratamente sorprendidos con el trabajo de Bella Ramsey, quien se incorporó en la sexta temporada para meterse bajo la piel de la hija menor de Lady Maege Mormont.

El personaje de Lyanna Mormont

El papel que interpretó Bella Ramsey en Game of thrones era la cara visible de la Casa Mormont. Entre las críticas, su público coincidió en destacar su desempeño en pantalla a pesar de que tenía tan solo 12 de años.

Fue impecable interpretar un papel tan duro para su edad. De hecho, se convirtió en un personaje recurrente hasta que la serie finalmente terminó en 2019.

Proyectos importantes: la vida hoy de Bella Ramsey

A 6 años después de su debut, la actriz británica Bella Ramsey, que el 25 de septiembre cumplirá 19 años, ha conseguido labrar su nombre dentro del mundo del espectáculo. No caben dudas de que su irrupción en Game of Thrones le valió de otros papeles de relevancia en exitosas series como: La peor bruja (2017-2019), Hilda (2018), y en la película Judy (2019), protagonizada por Renée Zellweger.

Un episodio de Bella Ramsey en Game of thrones como Lyanna Mormont.

Por su carisma y talento, no podía ser de otro modo que hoy su vida sea brillante con un futuro prometedor. Acaba de estrenar un drama histórico basado en Isabel Tudol llamado Becoming Elisabeth en Starzplay donde interpretó a Lady Jane Grey.

Ya en 2023 se la podrá ver junto a Pedro Pascal, otro actor de Juego de Tronos, en The Last of Us, la nueva apuesta que traerá HBO basada en la franquicia de videojuegos.

Cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado de su papel en Game of thrones?