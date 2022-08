Cuánto podría ganar Pedro Pascal por The Last of Us

Después de que se revelara que cada episodio de The Last of Us costaría 10 millones de dólares, quedó claro que HBO apostaría fuerte por la adaptación del videojuego en streaming. Por su parte, Pedro Pascal, junto a Bella Ramsey, ya fueron los elegidos para interpretar al carismático dúo formado por Joel y Ellie. Así, es que se ha descubierto cuánto dinero podría ganar el actor chileno por cada episodio durante la primera temporada de la serie.

Según el portal Variety, el actor chileno Pedro Pascal recibiría 600.000 dólares por cada episodio en la serie de The Last of Us. En principio, la serie contará con un total de 6 episodios.

De esta manera, según los valores que ya se filtraron, es que su salario se encuentra entre los más altos de la lista encabezada por Chris Pratt.

Por entrar en comparaciones, un ejemplo son los protagonistas de Solo Asesinatos En El Edificio que ganarían lo mismo que Pascal. El actor es quien terminará de hacer saltar la banca cuando interprete a Joel mientras que parece en una de las adaptaciones de videojuegos más importantes y ambiciosas de toda la historia.

No obstante, vale aclarar que Pedro Pascal sólo cobrará menos que el protagonista de Breaking Bad, Kate Winslet (de moda por Mare of Easttown) y el elenco del regreso de Sexo en Nueva York, con Sarah Jessica Parker. No así, ganará más que, por ejemplo, todos los actores de Stranger Things y otras series que están de moda. Frente a esta realidad, Pedro Pascal tiene muchos motivos para celebrar.

Gran revelación: el avance de la serie

Esta serie postapocalíptica tan esperada por todos sus fans, ya tuvo su anticipo. La plataforma HBO dio a conocer los primeros 20 segundos de cómo será el show protagonizado por Pedro Pascal.

Es una realidad para el 2023. Para quienes no conocen acerca de sus inicios, The last of Us es un show basado en el videojuego que lleva el mismo nombre donde Joel y Ellie se abren camino a través de un Estados Unidos postapocalíptico que ha sido devastado por una misteriosa enfermedad y transforma a las personas en monstruos peligrosos. En el camino se irán encontrando con todo tipo de personajes, algunos serán amistosos y otros no tanto.

Se filtró información de cuánto podría ganar Pedro Pascal por The Last of Us

Poco a poco comenzaron a revelarse más detalles de su primer episodio "House of the Dragon" y HBO no tuvo mejor idea que lanzar otro video de más de 2 minutos, donde mostró algunos adelantos en dos partes este 2022 y parte de 2023.

Luego de ver los últimos 20 segundos de dicho adelanto, que protagonizará Pedro Pascal y Bella Ramsey, los fans quedaron con muchas más ansias de que llegue el día de su estreno. Por el momento, los rumores aseguran que solo tendrá 10 episodios en su primera temporada y no se habla nada oficial de una segunda temporada.

Y tú ¿eres de los que esperan su estreno?