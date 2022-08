El curioso secreto de Pedro Pascal cada vez que tiene a su alcance Internet

Qué difícil ignorar nuestros fetiches o placeres culposos. Todos somos adictos a algo en particular en pequeñas o grandes medidas, incluso las estrellas Hollywood como el actor chileno nacionalizado estadounidense, Pedro Pascal. Sucede que Vanity Fair suele invitar a distintas figuras del cine y las series para realizar una peculiar entrevista en la que les preguntan cosas más bien personales (y no tanto) que en todo momento son sometidas a un detector de mentiras controlado por un especialista que se encarga de dejar en evidencia al entrevistado.

Uno de los que hizo esta prueba fue Pedro Pascal, la estrella de The Mandalorian y Narcos, que respondió una serie de preguntas que se transformaron en un divertido video que puede verse en la cuenta oficial del medio mencionado y tiene una duración superior a los 10 minutos. Entres las diferentes temáticas tratadas, Pascal se refirió al final de Game of thrones (con una respuesta bastante evasiva en torno a la calidad del final) y a su vínculo con Oscar Isaac.

Pedro Pascal.

Una de las preguntas más divertidas que le tocó responder a Pedro Pascal tuvo que ver con su condición de galán. Según puede escucharse a la entrevistadora en el video, hay personas que creen que fue en Narcos cuando interpretó a Javier Peña que se convirtió en un “galán” de Hollywood. Después de decir que no se consideraba un galán y que el especialista lo dejara en evidencia diciendo que estaba mintiendo, realizó su confesión.

“¿Alguna vez, triste, buscaste cuentas de Instagram que te siguen porque eres un galán?”, le preguntaron a Pedro Pascal, quien contestó: “Sí, lo hago” y estalló en una extensa carcajada. El protagonista de The Mandalorian señaló que su cuenta favorita es “Pedro Pascal Fan Account”. Pero esto no es lo único, ya que el artista suele mostrarse muy activo en Twitter también, donde se lo ve interactuar con diferentes seguidores. Esto tiene que ver con que, según reconoció, en esta red social también se dedica a buscar su nombre para ver qué dicen de él.

Si hay que hablar del trabajo como actor de Pedro Pascal, hay un proyecto que lleva un par de meses en desarrollo y que está entre los más esperados. Se podrá ver a través de la pantalla de HBO Max y será una nueva adaptación de un icónico juego de PlayStation. Estamos hablando de The Last of Us, el videojuego creado por Naughty Dog que se centra en una pandemia con un curioso virus que se propaga con velocidad y transforma en seres similares a zombies a los infectados. Protagonizará la historia con Bella Ramsey y llegaría recién en 2023, aunque su fecha no está confirmada.