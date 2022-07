Qué la tiene llena de emoción a Emilia Clarke tras el éxito de Game of Thrones

Game of Thrones es, sin lugar a dudas, una de las series que más fanatismo causó en la audiencia a lo largo de sus ochos explosivas temporadas. La historia basada en las saga de novelas Canción de hielo y fuego, escrita por el auto estadunidense George R. R. Martin, fue furor entre 2011 y 2019.

Dos de sus protagonistas y personajes más queridos fueron Emilia Clarke, en el rol de Daenerys Targaryen y Kit Harington como Jon Snow. Sin embargo, el final de ambos terminó decepcionando un poco a parte de la audiencia, que esperaba mucho más para una serie tan épica.

Emilia Clarke en Game of Thrones.

Es por eso que recientemente se confirmó que además de House of the Dragon, la serie precuela de Game of Thrones, HBO reveló que habrá un spin-off de Jon Snow, que será nuevamente interpretado por el mencionado actor inglés.

Lo cierto es que la feliz noticia para todos los fanáticos de la saga llegó primero de la mano de la misma Emilia Clarke, quien sin querer lo confirmó en una entrevista con la BBC. Ante la pregunta del periodista sobre los rumores de la nueva serie de Kit Harington, ella expresó: “Me lo ha contado. Y sé que existe. ¡Está sucediendo!”.

Además de mostrar pura emoción por esta nueva visión de un personaje tan especial como es Jon Snow, la actriz que le dio vida a la madre de los dragones reveló que el proyecto fue concedido por el mismísimo Kit, quien ha demostrado es un amigo muy personal de ella, lo que le suma el doble de entusiasmo.

Sin embargo, para tristeza de muchos, ella aseguró que cree que no será parte de esta historia. “No, creo que he terminado”, fueron las palabras que usó Emilia Clarke para expresar que ya dejó en el pasado a Daenerys y que ahora está en busca de nuevos horizontes.

Kit Harington como Jon Snow.

El proyecto daría un vuelco a la temporada final, como la última palabra sobre el destino de los personajes sobrevivientes. Podría abrir la puerta a la reaparición de otros personajes como Arya Stark, Sansa Stark y Brienne of Tarth”, expresó The Hollywood Reporter sobre esta nueva serie de Game of Thrones.