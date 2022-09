¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres una persona extremadamente positiva

Los test de personalidad continúan siendo un gran furor en las redes sociales. Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer al instante aspectos de su forma de ser. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a saber qué revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Corazón: eres alguien con una mente abierta que nunca prejuzga. Adoras hacer amigos nuevos y enriquecerte con otras culturas. Tratas de no poner expectativas en los demás para evitar desilusiones. No te gusta la zona de confort y huyes de los espacios en los que te sientes aprisionado. Sueles perdonar con facilidad cuando te hacen daño pero no olvidas. Eliges no rodearte de gente negativa, hipócrita o mentirosa. No toleras las injusticias.

Los test de personalidad continúan siendo un gran furor en las redes sociales / istockphoto

Zorro: te caracterizas por ser una persona extremadamente positiva. Siempre le ves el lado bueno a absolutamente todo. Si bien eres consciente de que muchas veces lo que te ocurre no es lo mejor, entiendes que todo es aprendizaje y crecimiento. Detestas que te den órdenes o que te indiquen qué camino debes seguir. Te gusta vivir tus propias experiencias y no estar condicionado por nadie. Para ti, es fundamental que se respete la libertad y la autonomía en absolutamente todas las relaciones.