Para qué sirve poner una hoja de laurel en la almohada y por qué es tendencia

El laurel es conocido mundialmente por sus propiedades gastronómicas y medicinales, pero en último tiempo se ha convertido en tendencia por ayudar a combatir el estrés. Aunque para muchos puede sonar a una simple superstición, existen razones vinculadas al bienestar y a la aromaterapia.

El laurel contiene compuestos aromáticos como el linalol, que se libera gradualmente. Al respirar este aroma suave durante la noche, se produce un efecto relajante en el sistema nervioso, ayudando a conciliar un sueño más profundo y reparador.

En la medicina tradicional, se cree que el aroma del laurel ayuda a despejar las vías respiratorias y a aliviar dolores de cabeza leves, lo que mejora la calidad del descanso.

Este truco natural se ha vuelto viral como una alternativa para combatir el estrés diario y mejorar el sueño. Foto: Freepik

Laurel: el ritual de la abundancia

Desde el punto de vista del esoterismo y el Feng Shui, el laurel es un símbolo de protección, éxito y prosperidad. Ponerlo bajo la almohada se utiliza como un imán para atraer la buena suerte y "limpiar" los pensamientos negativos antes de dormir.

Cómo usarlo en la habitación

Para que el truco funcione, se recomienda usar una hoja de laurel seca, ya que su aroma es más concentrado. Simplemente colocala debajo de tu almohada o dentro de la funda antes de acostarte. Lo ideal es cambiar la hoja cada tres o cuatro días para que mantenga sus propiedades aromáticas.