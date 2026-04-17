Para qué sirve poner una hoja de laurel en la almohada y por qué es tendencia
Descubrí por qué el laurel es el aliado inesperado para tu bienestar. Un método natural y sencillo para quienes buscan un descanso profundo y reparador.
El laurel es conocido mundialmente por sus propiedades gastronómicas y medicinales, pero en último tiempo se ha convertido en tendencia por ayudar a combatir el estrés. Aunque para muchos puede sonar a una simple superstición, existen razones vinculadas al bienestar y a la aromaterapia.
El secreto detrás del laurel al dormir
El laurel contiene compuestos aromáticos como el linalol, que se libera gradualmente. Al respirar este aroma suave durante la noche, se produce un efecto relajante en el sistema nervioso, ayudando a conciliar un sueño más profundo y reparador.
En la medicina tradicional, se cree que el aroma del laurel ayuda a despejar las vías respiratorias y a aliviar dolores de cabeza leves, lo que mejora la calidad del descanso.
Laurel: el ritual de la abundancia
Desde el punto de vista del esoterismo y el Feng Shui, el laurel es un símbolo de protección, éxito y prosperidad. Ponerlo bajo la almohada se utiliza como un imán para atraer la buena suerte y "limpiar" los pensamientos negativos antes de dormir.
Cómo usarlo en la habitación
Para que el truco funcione, se recomienda usar una hoja de laurel seca, ya que su aroma es más concentrado. Simplemente colocala debajo de tu almohada o dentro de la funda antes de acostarte. Lo ideal es cambiar la hoja cada tres o cuatro días para que mantenga sus propiedades aromáticas.