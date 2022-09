Sol Pérez madrugó y presumió su belleza frente al espejo

Sol Pérez continúa dando de qué hablar. Ya sea por sus comentarios delante de las cámaras o por el contenido que comparte en Instagram, la joven conductora de Canal 26 siempre está en boca de todos.

Sol Pérez

Recientemente visitó el programa que conduce Andy Kusnetzoff y sus dichos no pasaron por alto para nadie. Al aire, Pérez se refirió al poliamor. Al ser consultada por Matías Alé, indicó: "No es para mí. Igual uno va cambiando, la vida... Capaz hoy te digo que no y mañana te digo que si pero no siento que sea para mi estilo de vida, para mi forma de pensar".

Y explicó los motivos. "Me cuesta. Soy bastante cerrada en cuanto a eso. Porque en el poliamor está todo bien si vos hablás con otros y yo lo sé", reconoció.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

También, cuando le preguntaron si tendría una relación abierta, manifestó: "Hoy no, capaz que a futuro. Si Guido me lo propone, lo pensaría claramente. Vería también qué es lo que le pasa a él con eso. Una pareja es de a dos, es un contrato".

Ahora, en su última publicación en la red, Pérez llamó la atención de todos. La mediática se levantó bien temprano y presumió su belleza frente al espejo en un pequeño clip que nadie pasó desapercibido.