Conocé los escalofriantes detalles de la película por la que Tom Cruise casi pierde la cabeza

Tom Cruise es una estrella de Hollywood conocida en todo el mundo por interpretar papeles en cientos de películas. Sobre todo, se destaca por protagonizar films de acción en los que más de una vez los personajes que interpreta ponen en peligro su vida. Gracias a su reluciente actuación ha ganado el reconocimiento de millones de personas a lo a largo del mundo y por supuesto que colecciona diversas nominaciones y premios.

Tom Cruise. Imagen extraída de Wikipedia.

Al principio de su carrera el actor comenzó a trabajar en sus proyectos cinematográficos utilizando dobles de acción, pero desde hace mucho tiempo y en la actualidad, Tom lo hace todo. No se trata de una ironía, sino que en verdad hace todo, porque el actor no utiliza dobles de riesgo, así que pilotea jets, escala montañas, aguanta la respiración bajo el agua, salta desde alturas prominentes, entre otras cosas. En numerosas películas, como Top Gun o Misión Imposible, el artista no solo ha desarrollado sus dotes artísticos como actor, sino que también se ha desenvuelto con todas sus destrezas y habilidades físicas.

En "El último samurái" un film bélico y de acción del 2003, el actor desempeñó un papel tan complejo, que lo llevó a poner en peligro su vida. En esta película Cruise interpretó al capitán del 7° Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, cuyos conflictos lo llevaron a relacionarse y aprender de guerreros samuráis, en el marco de la Restauración Meiji en Japón durante el siglo XIX. A su vez, la historia se inspiró en la Rebelión de Satsuma de 1877, que era liderada por Saigö Takamori y también se inspiró en la occidentalización de Japón.

Según una entrevista que Tom tuvo con Daily Mail, el periódico británico, para poder encarnar el papel de Nathan Alegren, se preparó con mucho tiempo de anticipación. Por eso, se dedicó 8 meses a aprender karate y kendo, dos complejas artes marciales orientales. A su vez, el actor decidió adentrarse del todo en la cultura y estudió Bushido, que se traduce como "el camino del guerrero", un estricto código ético por el que los samuráis son capaces de entregar sus vidas. Por otro lado, aprendió a usar armas de fuego antiguas y la katana, un sable o espada curvada que posee filo. Asimismo, aumentó 10 kilos para sumar musculatura y para profundizar aún más su conocimiento, estudió documentos históricos del siglo XIX.

Se salvó de milagro

El actor japonés Hiroyuki Sanada, que interpretó a un maestro espadachín, contó que durante el rodaje en una toma todo se fue de las manos, por lo que Tom Cruise casi perdió la cabeza. Expresó que en uno de los duelos que tenían que batir juntos, ambos estaban montando caballos mecánicos. En el plan de rodaje se especificaba que uno de los "animales" tenía que detenerse justo antes de que Sanada lanzara una estocada al cuello de Tom. Sin embargo, por alguna falla esto no sucedió, así que el filo de metal fue directo al cuello del actor.

Película "El último samurái". Imagen extraída de SensaCine.com

En ese momento, la estrella de Hollywood, con su agilidad y reflejos, reaccionó justo a tiempo y se movió con velocidad, antes de que la espada pudiera cortar su cuello. Sanada expresó que fue el momento más difícil y peligroso de la película, pero ni en aquella situación Tom pestañeó dubitativo o con temor. Tal como parece, los meses de entrenamiento y preparación y el profesionalismo con el que se desenvuelve, le sirvieron para salvar su vida.