"The Crown" la serie que enfureció a la reina Isabel II

"The Crown" es una de las series más conocidas de Netflix, la plataforma de streaming, que cuenta la historia, la vida política y los romances que se desenvolvieron durante el reinado de Isabel II, que duró 70 años. Esta producción fue considerada como la serie más cara de la historia y fue creada y escrita en su mayoría por Peter Morgan, inspirado en su película "The Queen" y en su obra teatral "The Audience". El estreno del programa fue en el año 2016 y este se decidía a contar sobre dos casas, dos cortes y una corona.

La reina Isabel II interpretada por la actriz Claire Foy, en la serie "The Crown", temporada 1. Imagen de archivo.

Cada temporada se basó en un período diferente que intentó relatar sobre la vida personal y pública de la reina. La primera comenzó por relatar la difícil tarea de una joven de 25 años que quedó al mando de la monarquía más famosa del mundo y a su vez contó de su matrimonio con el Rey Felipe de Edimburgo. Asimismo, narró los detalles sobre cómo forjó su relación con Winston Churchill, el primer Ministro inglés que desempeñó su rol durante la Segunda Guerra Mundial.

La serie de Netflix alcanzó tanto éxito que siguieron grabando y lanzaron hasta 4 temporadas. Por lo pronto, se espera el próximo estreno de la quinta parte en el mes de noviembre. Si bien durante la historia se describieron cientos de detalles, intrigas, infidelidades y conflictos políticos, por su lado la familia real recibió con agrado la serie. Sin embargo, nunca colaboraron con la realización y mucho menos dieron una aprobación oficial.

Comenzaron los disgustos

Con el tiempo fueron transcurriendo los episodios y todo marchó bien, hasta que llegaron a la temporada 4, que causó fuertes disgustos en la reina Isabel II. Esto sucedió debido a que en esta etapa de "The Crown" se narró la historia de amor del entonces príncipe de Gales, actual Rey Carlos III, con Diana la princesa de Gales.

Reina Isabel II. Imagen de archivo.

Isabel calificó la historia como demasiado exagerada y dramática, según relató una fuente de la familia real al diario británico Sunday Express. Dickie Arbiter, el exsecretario de prensa de la reina relató que ella consideró que se había desdibujado la familia y su interacción como núcleo. Por lo tanto, se encontraba molesta y consternada por la representación que se daba de su familia.

A pesar del disgusto, los creadores de la serie continuaron con la realización de la quinta temporada y esta parte se estrenará próximamente. Sin embargo, este nuevo lanzamiento ya no contará con la aprobación o el disgusto de la reina Isabel III, debido a su reciente fallecimiento, el 8 de septiembre.