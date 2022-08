El Chavo del 8: de qué signo es La Chilindrina y cómo es su personalidad

María Antonieta de las Nieves es una de las actrices que saltó a la fama internacional gracias a El Chavo del 8, la exitosa producción cómica mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños para Grupo Televisa. Allí, la actriz le daba vida a La Chilindrina, una niña traviesa y caprichosa que se caracterizaba por llevar siempre dos colitas, tener pecas, anteojos y un potente y chillón llanto.

Era hija de Don Ramón (Ramón Valdés) y sobre su mamá no se sabía mucho. Su papá era un viudo mal humorado, flojo y ventajero. No tenía un trabajo fijo, realizaba decenas de oficios (los cuales nunca prosperaban) y se escabullía de El Señor Barriga (Édgar Vivar) para no pagarle la renta de su departamento.

La Chilindrina y Don Ramón

El personaje de María Antonieta se llamaba Espergencia Valdés, sin embargo pocos sabían esto y todos la conocían por su apodo. Acerca de este, tiempo atrás, la actriz contó: "En México existe un pan muy rico, que es dulce, que se toma con chocolate o cafecito, y se llama chilindrina porque tiene granitos, como mis pecas. ¡Es que ellos también tienen pecas, no más que las pecas de ellos son de dulce, de azúcar quemada!".

En la actualidad, la artista tiene 71 años. Nació el 22 de diciembre de 1950 y es de capricornio. ¿Cómo es la personalidad de los nacidos bajo este signo del zodíaco? Por lo general, son personas trabajadoras, responsables y persistentes. Son seres fieles y muy pacientes. Tienen objetivos claros y ponen mucha resistencia para alcanzarlos. No toleran la falta de honradez o disciplina.

El Chavo del 8

Suelen ser personas muy fieles y algo celosas. Son prudentes y prácticos en la mayoría de sus asuntos. Como negativo, en algunas ocasiones tienden hacia el pesimismo, la fijeza y la melancolía. Suelen tener en claro y valorar lo necesario de lo que no lo es.