Jennifer Aniston y Jon Hamm, ¿juntos?

Tener un romance a escondidas siendo una celebridad de Hollywood puede ser un poco difícil. Pues, muchos de los famosos están constantemente perseguidos por los paparazzis y hasta por sus propios fanáticos que tratan de saber todo sobre su vida. Si bien, como toda persona, las estrellas deben gozar de cierta privacidad, lo cierto es que, cuando se trata de relaciones amorosas, nadie quiere perderse nada al respecto. Por esto, recientemente han resonado los nombres de Jennifer Aniston y Jon Hamm, como la aparente pareja del momento.

Después de varios años de soltería, Jennifer Aniston habría vuelto a apostar al amor, esta vez de la mano del también actor Jon Hamm. Así lo afirmó una fuerte anónima de un reconocido medio australiano, quien dijo que ambos habrían tenido varias citas secretas en Nueva York. Estas declaraciones impactaron al mundo del espectáculo, ya que se trata de dos grandes personalidades de la televisión y cine internacional.

Jennifer Aniston habría empezado a salir con Jon Hamm. FOTO: Archivo

"Se habían cruzado antes, pero ella siempre había tenido un esposo a su lado ¡Esta vez no! Y no hay duda de que Jon está completamente cautivado por Jenn", declaró la fuente anónima al medio Women's day. De acuerdo a los testimonios, Aniston y Hamm coincidieron en la producción de 'The Morning Show', la serie de Apple TV+ que protagoniza Jennifer y que, además, está nominada a un premio Emmy este año. El vínculo con Jon se daría en la grabación de la tercera temporada, para la que prestará su actuación.

Jennifer Aniston, de 53 años, es sumamente conocida por haber interpretado a Rachel en la sitcom “Friends”, así como por protagonizar grandes cintas de comedia romántica. Por su parte, Hamm se puso en la piel de Don Draper, el personaje principal de “Mad Men” durante 7 temporadas y ahora brilla en los cines como el general veterano de “Top Gun: Maverick”. Pero, además de contar con exitosas carreras profesionales, los dos son recordados por tener una larga lista de relaciones fallidas.

Brad Pitt, Paul Rudd y Justin Theroux son algunos de los hombres que fueron parte de la vida amorosa de Aniston. Por otro lado, Hamm estuvo con su colega en “Mad Men”, Anna Osceola, y luego con Jennifer Westfeldt. Aparentemente, esta última relación del actor habría llegado a su fin para poder salir con la intérprete de “Una esposa de mentira”.

Imagina que pasaría si Aniston y Hamm confirmaran el romance. ¿Se convertirán en la pareja favorita de Hollywood para lo que queda del año?