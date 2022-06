Qué fue de la vida de los protagonistas de The OC 

Fue en agosto de 2003 cuando se estrenó la serie The OC a través de Fox Channel y, desde su inicio, se convirtió en un verdadero éxito. Más allá de que, con el paso del tiempo, su calidad bajó, quedó como una de las más emblemáticas por sus increíbles protagonistas. Hagamos un recorrido de qué fue la vida de cada uno de ellos y qué trabajos le siguieron después de semejante éxito.

La historia principal de la serie The OC tuvo 4 temporadas. La novela exploró las vidas entrelazadas de las familias Cohen, Cooper y Nichol. Con mucho drama y la mejor música contemporánea, durante los sucesos que se vivían, la historia principal comenzaba con Ryan Atwood.

Durante una noche, el joven problemático fue detenido por acompañar a su hermano a robar un vehículo. Después de todo lo que vive, es adoptado por la familia Cohen, que vivía en el condado de Orange –vale aclarar que era una de las zonas más exclusivas de California– y ya tenían un hijo, Seth, con quien termina entablando una gran amistad.

Más tarde, aparecen las chicas Marissa Cooper, que es la vecina de al lado y Summer Roberts, el amor platónico de Seth. Principalmente a los 4 y a sus respectivas familias le van pasando un montón de situaciones. Entre ellas divertidas, intensas y demás, todo mientras muestran la evolución y el proceso de maduración que va teniendo cada uno a lo largo de toda la serie.

Quiénes fueron los protagonistas de The OC

Algo para destacar, más que interesante sobre esta serie, es que en The OC también pasaron actores con pequeños papeles que, en ese momento, eran desconocidos y ahora son estrellas de la industria cinematográfica. Así fue el caso de Chris Pratt, Olivia Wilde, Amber Heard, Shailene Woodley, Jeffrey Dean Morgan, Bella Thorne, entre muchos otros más.

La serie fue tan importante que hasta también hubo cameos de George Lucas y Paris Hilton. Pero bien, sus protagonistas fueron: Mischa Barton (Marissa Cooper), Rachel Bilson (Summer Roberts), Ben McKenzie (Ryan Atwood), Melinda Clarke (Julie Cooper), Kelly Rowan (Kirsten Cohen), Tate Donovan (Jimmy Cooper), Adam Brody (Seth Cohen) y Peter Gallagher (Sandy Cohen).

Habiendo pasado tiempo desde que terminó, en esta ocasión veremos qué fue de la vida de ellos, qué trabajos realizaron después y cómo lucen en la actualidad.

Uno por uno: lo que hicieron los protagonistas después de The OC

Benjamin McKenzie fue ni más ni menos que el protagonista del personaje Ryan Atwood en The OC. Desde el 2014 al 2019 fue la estrella de Gotham. Su último proyecto fue en la película The Report junto a Adam Driver y John Hamm.

Mischa Barton fue quien interpretó a Marissa Cooper. Luego de la serie, estuvo metida en un montón de problemas. Aunque, en contra de todo pronóstico, se mantuvo frente a las cámaras y en la última película fue en Spree en 2019 y también apareció en The Hills: New Beginnings de MTV.

El lado nerd estuvo presente en The OC y fue un actor desconocido llamado Adam Brody quien se llevó el papel de Seth Cohen. Cuando terminó la serie, su carrera despegó y se ganó su lugar en distintos proyectos como en: Sr. y Sra. Smith y Shazam!, también estuvo en la producción de FX, Mrs. America, y un pequeño papel en 2021 en Promising Young Woman.

Summer Roberts fue interpretada por Rachel Bilson. Después de la serie se vio en How I Met Your Mother, Nashville y en películas como Jumper y The To Do List. Aunque prefirió enfocarse a la televisión, se hizo famosa por el podcast Welcome to The O.C., Bitches. Qué fue de la vida de los protagonistas de The OC

Imposible dejar de lado a las figuras paternas en The OC. A Sandy Cohen, el padre, le dio vida el famoso actor Peter Gallagher. Por su talento, continuó con su gran carrera cuando la serie acabó y se lo vio en películas como After: Aquí empieza todo y en 2020, la última de ellas, Palm Springs. En la misma línea tuvo apariciones en series exitosas como How I Met Your Mother, Californication, Anatomía según Grey, La ley y el orden y otras.

Su esposa, Kirsten Cohen en The OC, fue interpretada por Kelly Rowan. Se puede casi contar con los dedos de una mano las apariciones que ha tenido en series y películas. Eso sí, se la vio en producciones de televisión como CSI: Las Vegas, Flashpoint o Murdoch Mysteries. En el cine, tuvo pequeños papeles.

¿A qué otro de sus protagonistas recuerdas y te gustaría saber qué fue de su vida? Cuéntanos.