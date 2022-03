¿Por qué The Batman es una gran película?

Desde principios de marzo, los fanáticos del cine de héroes (y también del cine de suspenso y acción en general) tienen disponible en las grandes pantallas del mundo la nueva The Batman, dirigida por Matt Reeves y con Robert Pattinson como el justiciero de Ciudad Gótica.

Una flamante recreación que, a priori, no parecía necesaria, ya que en estos diez años hubo dos Batman en el cine: el de la última parte de la trilogía de Christopher Nolan, y el amado y odiado Ben Affleck en el poco efectivo Universo Cinematográfico de DC. Sí, un reflejo de las urgencias de Warner de seguir utilizando a su héroe fetiche para intentar competirle a la ya instalada fórmula de Marvel.

No obstante, esta reinterpretación se mantiene a paso firme gracias al nuevo giro que se le dio al hombre murciélago en cada uno estos aspectos que se detallan a continuación (advertencia: este análisis contiene algunos spoilers, por lo que se recomienda ver la película antes de leerlo).

Armonía estética y musical

En más de 80 años de Batman en la gran pantalla, nunca se lo vio en una Gotham tan sucia y retorcida. De hecho, mantiene los rasgos tan distintivos de Joker de Todd Philipps. Esto, sumado a la gran cinematografía a cargo de Greig Fraser (reciente ganador del Oscar por Dune). Tanto en los planos fijos como en las escenas de combate, hace que la película se desarrolle de manera sostenida y sin tantas exageraciones.

Por otro lado, en plano sonoro, la tarea estuvo a cargo del compositor Michael Giacchino, cuyo curriculum refleja una lujosa trayectoria: Los Increíbles; Misión Imposible III; Star Trek: The Final Darkness; El Planeta de los Simios; Rogue One: Una historia de Star Wars; Thor: Amor y Trueno; y muchas más.

Aún así, plasmar todo su talento en una nueva obra del murciélago era todo un desafío. Como era de esperarse, logró reafirmar el caos de Ciudad Gótica con sus melodías, manteniendo así la vara bien alta instalada en el pasado por Danny Elfman y Hans Zimmer.

Foto: Warner

Un Batman que comienza "al revés"

Desde sus inicios en la faceta audiovisual, el camino del caballero oscuro ha sido casi el mismo: el asesinato de sus padres fue el motivo para llevarlo a ser un justiciero que brega por la seguridad de su ciudad.

Sin embargo, esta tendencia viene cambiando desde el Batman interpretado por Ben Affleck y dirigido por Zack Snyder, que ya carga con un hartazgo evidente y no tiene reparos en ejercer la violencia, en medio de un contexto de cuestionamiento hacia los propios superhéroes.

En esta nueva película, comienza al revés, ya que el Batman de Robert Pattinson es uno joven, novato, cuyo objetivo va más allá de la protección: instalar el miedo entre los delincuentes y, sobre todo, la venganza.

Por eso cala tan profundo en él esa palabra (venganza) cuando la escucha de uno de los seguidores del Acertijo. Estaba dando un mensaje equivocado con su imagen, y esa es la razón por la que ese baño de reinvención que se da en un inundado Gotham Square Garden es tan simbólico. Es el desenlace de su reflexión interna.

Villano de los mejores

El plan y las acciones del Acertijo beben del Guasón sociópata de Heath Ledger, por supuesto, salvando las distancias con aquella inolvidable actuación.

Si bien la apariencia final del personaje interpretado por Paul Dano no transmite la misma locura que cuando tiene puesta su máscara y agrava su voz, eso es lo que se quiere reflejar: un sujeto que parece intrascendente hasta que se sumerge en su locura.

Una nueva versión necesaria, ya que antes solo estaban las caricaturescas performance de Frank Gorshin de la década del 60 y de Jim Carrey en los años 90.

Más allá de que se entiende el contexto en el que ambas se desarrollaron, era imperioso seguir por la senda de la serie Gotham, donde Cory Michael Smith le da un aspecto mucho más oscuro y peligroso al personaje. Foto: Warner

No santificar más a los Wayne

Otra de las tendencias que permanece desde hace poco pero que también era necesaria explorar tiene que ver con los propios padres de Bruce.

Hasta el 2016, con Batman vs Superman, tanto Thomas como Martha Wayne han sido representados como cuidadanos de bien, solidarios, sin errores. Prácticamente perfectos.

Sin embargo, tanto en la versión vista en Joker de 2019 como en esta, la estatua puritana de los Wayne comenzó a ensuciarse. Otro cambio positivo que da más oportunidades de exploración y desarrollo, además de terminar de una vez con ese mote que ya estaba oxidado.

¿La mejor versión de Gatúbela?

El cambio de look de los últimos protagonistas se ha trasladado de lo estridente a lo minimalista (lejos quedaron el vestuario y maquillaje noventero de las películas dirigidas por Tim Burton y Joel Schmuacher).

Esa pérdida de exageración también se ha dado en la misma personalidad de los personajes. Y la nueva Gatúbela o Catwoman no es la excepción. Si bien mantiene ciertos movimientos coreográficos debido a la agilidad que se requiere, la interpretación de Zoe Kravitz va en la misma línea de ese mencionado cambio.

Ahora bien, decir que es la mejor versión de este personaje quizás es muy premonitorio, ya que esta es la octava vez que se lo interpreta luego de las tres primeras del añejo Batman de los 60 (Julie Newmar, Lee Meriweather y Eartha Kitt); la gran reconversión llevada a la pantalla por Michelle Pfeiffer en Batman Regresa de 1992 (para el público en general es considerada hasta la actualidad como la mejor); la olvidable Halle Berry en la película Catwoman de 2004; el más que correcto papel de Anne Hathaway en El Caballero de la Noche Asciende; y la sorprendente Camren Bicondova en la serie Gotham.

Kravitz cumple con su rol, pero a la vez es presa de un personaje que mantiene una relación de amor raro con el hombre murciélago, y es en este aspecto donde se ve lo más forzado y cliché con la típica escena del beso entre ambos.

No es culpa de Zoe, claro está. Por lo menos hay un balance entre cumplir con esa escena repetida hasta el hartazgo y ser una Catwoman cuya vida es atravesada por la tragedia.

Eso sí, lo más destacado de esta flamante faceta es cuestionarle a la cara a Bruce Wayne por los privilegios sociales que él tiene. Con esto no solo se busca destacar la sensualidad de Catwoman, sino también hacerla una figura más completa y compleja. Foto: Warner

Maquillaje de Colin Farrell

Sí, quien interpreta al Pingüino es Colin Farrell. El diseñador de maquillaje responsable de esta transformación fue Mike Marino, que entre sus trabajos más recientes se encuentra las heridas de The Weeknd tanto en la portada de su disco 'Afer Hours' como en los videos de los cortes de difusión como 'Blinding Lights'.

El resto del trabajo corresponde al propio Farrell, que reafirma el potencial que tiene este personaje como villano de Batman con su brutalidad, furia y ansias de poder.

El punto de mayor éxtasis en esta cinta es la ya mítica escena del múltiple choque en la autopista y que concluye con la ácida “clase de español” que le da a Gordon y a Batman.

El mismo Danny DeVito, quien encarnó a un gótico Ozwald Cobblepot en Batman Regresa, estaba ansioso por verlo en pantalla. Hasta el momento, cada vez que el Pingüino fue interpretado, ha sido todo un deleite. El trabajo de Mike Marino con Colin Farrell es impactante.

Gordon, muy protagonista

Hacer una nueva versión del comisionado James Gordon era difícil. Gary Oldman lo llevó a lo más alto en la trilogía de Nolan; J.K. Simmons pasó desapercibido en La Liga de la Justicia y Ben McKenzie fue de mayor a menor en Gotham. El elegido por Matt Reeves fue Jeffrey Wright. Sí, no la tenía nada fácil.

Con su actuación no solo enterró las injustificadas críticas que recibió por parte de fans por el simple hecho de que este Gordon es negro (sí, un planteo reduccionista, ridículo e innecesario), sino que su firmeza, su unión con Batman y ser prácticamente el único policía de alto rango honesto entre tantos compañeros corruptos, le dio un aire fresco al personaje que no sabíamos que necesitábamos, hasta que apareció.

Sus acciones son tan fundamentales como las del caballero oscuro y juntos forman una dupla vital para que la película se desarrolle fluidamente. Sin dudas, su igualdad de protagonismo con Batman es uno de los puntos más fuertes y efectivos de esta obra. Foto: Warner

John Turturro y un Falcone como nunca se vio

Lejos de los villanos con disfraz, hay una nueva tendencia a incorporar como contrincantes a los mafiosos de Ciudad Gótica para así brindar otro tipo de conflictos. Entre ellos está Carmine Falcone.

Tuvo su primera aparición en el aclamado cómic 'Batman: Año Uno' de 1987; y su salto a la gran pantalla fue en Batman Inicia de 2005. Luego estuvo de forma permanente en la serie Gotham.

En cada una de sus participaciones ha sido clave. Por ende, no incluirlo en esta nueva película hubiera sido un gran error.

Y más aún fue la acertada selección del actor: John Turturro. El rol en este film no solo se redujo a demostrar el poder político y económico de la mafia, sino también a darle una utilidad mayor con esa magistral escena reveladora y llena de manipulación donde Falcone le demuestra a Bruce que su padre no fue quien él creía.

Un salvavidas necesario tanto para los espectadores como para el propio actor neoyorquino, que requería otra oportunidad en una producción grande luego de ser “exprimido” por Michael Bay en la saga de Transformers. Foto: Warner

Nirvana

Por último, y este es un detalle que se conecta con el primer apartado de lo atmosférica que es esta película desde el aspecto sonoro, la elección de la canción Something In The Way de Nirvana es otro elemento que cayó de maravilla.

Poner un tema existente para musicalizar una película siempre es un riesgo, debido a que si sale mal pasa a convertirse en lo que sea, menos en algo productivo. Por fortuna, la pieza compuesta por Kurt Cobain hace más de 20 años queda espectacular en los dos momentos que suena.

Funciona para enfatizar las reflexiones de Batman y cumple su cometido de cooperar para que esta película sea exitosa. Refleja que cada parte de esta pieza audiovisual forma un producto de calidad redondo.

También significa un nuevo disfrute de una de las mejores bandas de rock de los ‘90 y, por consiguiente, un descubrimiento para muchos jóvenes que nunca escucharon al grupo oriundo de Washington.

En síntesis, la nueva producción del protector de Ciudad Gótica es un producto muy disfrutable que lo reafirma en lo más alto del cine de superhéroes, con una fórmula bien asentada que va a lo seguro y explora algunas facetas nuevas, demostrando así la versatilidad narrativa de Batman.

Por supuesto que todavía le queda camino por recorrer para generar la misma sensación de unanimidad de la trilogía de Christopher Nolan, pero lo puede llegar a conseguir si sigue por este sendero.