Así es el sushi con oro que comió Thalía en el restaurante de Bad Bunny

Thalía ama las celebraciones, los festejos a lo grande. Vive y disfruta de la vida. Para sus 50 su marido, el empresario musical Tommy Mottola, le organizó una fiesta sorpresa en un yate. Este año, decidió celebrar los 51 en el restaurante del momento que abrió hace muy poco en Miami. El sitio elegido por la diva mexicana fue Gekko, el restaurante de Bad Bunny junto con el empresario David Grutman. Uno de los platillos que disfrutaron en esta noche soñada fue unas piezas de sushi con oro. En el menú figura dentro de las opciones de nigiri con el nombre de 24 kilates Otoro. Es un nigiri cubierto con una lámina de oro.

24 kilates Otoro, así se llama el nigiri cubierto con una lámina de oro que sirven en el restaurante de Bad Bunny.

“Qué cena”, escribió Thalía en su instagram en el que compartió algunas de las imágenes de esa noche tan especial con variedad de sushi, tragos y una espectacular torta de 4 pisos con el nombre de la artista y decoraciones de flores.

Las comidas espolvoreadas o cubiertas con oro son una tendencia de los últimos años. Y si bien es sinónimo de lujo y luce espectacularmente bien en las fotos, sólo aporta un toque llamativo y estético ya que esta lámina de oro no tiene sabor ni tampoco aporta nutrientes para el cuerpo.

La foto del sushi de cumpleaños de Thalía, en la que se destacada el nigiri laminado en oro.

No llama la atención encontrar el sushi con láminas de oro en el restaurante de Bad Bunny, que busca instalarse como el nuevo hit de Miami, y en el que la estética y la ambientación del lugar cumplen un rol tan importante como la comida y los tragos.

El steak house japonés que el famoso artista inauguró en Miami se destaca por la gran cantidad de detalles que lo hacen especial. “Quiero que queden asombrados. No solo por el menú, no solo por el salón, no solo por el lugar, sino por toda la experiencia tomada como una sola”, David Grutman, el empresario al que se lo conoce como el “rey de la noche de Miami” y socio de Bad Bunny.

El steak house japonés de Bad Bunny tiene una decoración y estética muy espectacular.

Si algo le faltaba a Gekko para instalarse como parada obligada en la noche de Miami era que Thalía lo eligiera para celebrar su cumpleaños. Por supuesto que la diva mexicana estuvo acompañada esa noche tan especial por otras celebridades muy cercanas a ella como son Emilio y Gloria Estefan.