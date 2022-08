Cómo es el nuevo restaurante de Bad Bunny en Miami

La combinación es explosiva y todo asegura que se convertirá en parada obligada en Miami. Bad Bunny, uno de los reggatoneros más exitosos del momento, se asoció con el reconocido empresario David Grutman, a quien se lo conoce como “el rey de la Noche de Miami” para abrir un restaurante. Se llama Gekko y aquí te contamos todos los detalles del lugar y del menú de nuevo hit y punto de encuentro cool de Miami.

“Sentarme con amigos a disfrutar de una buena comida es uno de los momentos que más valoro. Estoy encantado de que ahora tendré una mano en la creación de esta experiencia para otros”, dijo el artista puertorriqueño ante los medios acerca del disparador del proyecto cuyo nombre significa Luz de luna.

El restaurante ofrecerá asientos en el interior y al aire libre, también cuenta con un salón íntimo con el mismo nombre.

Todos los detalles del menú

A Gekko se lo podría definir como un steak house japonés. Según explicó el propio Grutman a la prensa, buscaron combinar los elementos del asador y del salón bajo un mismo techo.“Gekko es el resultado de muchas de mis obsesiones con la comida. Sabía que quería hacer algo que combinara estos mundos, y una vez que comencé a hablar con Bunny, supe que sería un gran compañero”, aseguró el empresario.

El sushi con wagyu la carne estrella de Japón, es uno de sus hits.

Por supuesto que los cortes de alta gama como el wagyu japonés son estrellas del menú, pero también hay sushi. El restaurante incluye una barra Omakase para seis personas y dentro de las propuestas tiene rolls con wagyu y nigiris con hoja de oro. También hay albóndigas de langosta, una ensalada de cuña con aderezo ranchero de suero de leche yuzu en el menú.

Bad Bunny ya eligió sus preferidos dentro de la carta. “Estoy obsesionado con el sushi, pero debo decir que el A5 Tomahawk, el arroz crujiente Wagyu y el arroz frito con langosta son mis favoritos”, dijo en una entrevista a Food & Wine. Los cócteles merecen un destacado aparte. Son deliciosos y super vistosos. En los nombres de algunos de ellos, por ejemplo “Cafecito con leche” y “Beber conmigo” se puede ver el toque de Bud Bunny.

Los cócteles son deliciosos y muy vistosos. Bad Bunny puso algunos de los nombres, como Cafecito con leche.

Cómo es el restaurante Gekko por dentro

“Quiero que queden asombrados. No solo por el menú, no sólo por el salón, no sólo por el lugar, sino por toda la experiencia tomada como una sola”, aseguró el socio de Bud Bunny en una entrevista de presentación del lugar. Y eso se nota en cada uno de los detalles de la ambientación de Gekko. El restaurante ubicado en la planta baja del SLS Lux Brickell en South Miami Avenue, en 8 SE Eighth St., tiene capacidad para 185 personas.

Fue diseñado por el grupo Rockwell con sede en Nueva York. Con respecto a los puntos básicos del interiorismo que tuvieron en cuenta para ambientar el restaurante la premisa básica es la cultura japonesa contemporánea. Tiene grandes revestimientos gráficos en varias de sus paredes, luz dorada, cortinados de terciopelo y asientos de madera natural.

Con respecto a por qué eligió la ciudad de Miami para abrir su primer restaurante el músico confesó: "La cultura me recuerda a mi hogar. Miami es una ciudad donde puedo relajarme. Me encanta salir a comer, ver el océano, es simplemente una gran ciudad".