El señor de los cielos: qué dijo Rafael Amaya sobre el regreso de Chacorta

En 2013, Telemundo y Canal Caracol estrenaron El señor de los cielos. Captó la atención de los espectadores al instante y por ello se lanzaron siete temporadas más. Hoy se está trabajando en la octava que muy pronto se podrá ver en la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de la NBCUniversal.

La tira narra las aventuras y delitos que cometió el mexicano Amado Carrillo, a quien se lo llamó Aurelio Casillas en la ficción y fue escrita por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso. Quien se lució con el protagónico fue Rafael Amaya.

Otro de los que se destacó fue Raúl Méndez, quien se puso en la piel de Víctor Casillas, el hermano del personaje principal y conocido por todos como Chacorta. A pesar del grandioso éxito de la telenovela, el actor optó por no participar de la tercera temporada y él, en ese entonces, contó el por qué.

Raúl Méndez interpretó a Chacorta en El señor de los cielos

"Fueron dos motivos, uno sí fue el económico. Evidentemente cuando tu vez que una producción es un éxito y que está generando tales cantidades de dinero y cuando me entero cuanto ganaban los demás, yo pedí un ajuste y ellos no quisieron", expresó en diálogo con el ciclo 'No lo cuentes' en 2015.

Ahora, tras el anuncio de la nueva entrega, muchos se preguntan si el actor volverá al ruedo con su recordado personaje. Sobre esto, habló Rafael Amaya y dijo: "Él no tiene cabeza. No sé cómo va a regresar, a lo mejor regresa como ‘The Walking Dead’ o algo así".

Rafael Amaya

Recordemos que Chacorta murió a manos del Chema Venegas (Mauricio Ochmann). Este le cortó la cabeza en señal de venganza contra Aurelio y se la envió en un recipiente.