Charlotte Caniggia modeló un precioso catsuit y cautivó con su bella figura

Charlotte Caniggia sabe bien cómo llamar la atención. Si no es con sus dichos frente a las cámaras, es con el contenido diario que comparte en su cuenta de Instagram. Recientemente, estuvo en el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe y habló de su relación con su papá, Claudio Paul Caniggia.

Charlotte Caniggia en el ciclo de Telefe

"Yo ahora mismo no hablo mucho con mi papá, algunas veces: ´Hola, papá, ¿cómo andas?´. No lo veo, pero bueno, hay familias que a veces pasan por algunas cosas", reveló.

Y detalló: "Él nada, no me habla. Uno como hijo no puede tampoco...´Che, papá´, le mandas 80 mensajes y bueno, ya está. Si tu papá no te contesta, listo, ¿qué vas a hacer?".

Charlotte Caniggia

"¿Vos pensás que es por alguna influencia de la pareja [Sofía Bonelli] o es decisión propia?", le consultó Lola Cordero, quien también estaba como invitada. "No, supongo que a veces los papás meten a los hijos (en sus peleas), no sé, no tengo hijos, pero supongo que a veces sucede así", indicó la joven.

Ahora, en Instagram, donde se mantiene muy activa, se llevó todas las miradas con un pequeño clip que compartió. Frente al espejo, Charlotte modeló un precioso catsuit negro y cautivó con su bella figura.