La historia detrás del nombre de Beyoncé

Existe una historia en el origen del nombre de Beyoncé. Fue precisamente su madre, Tina knowles, quien ha decidido contarlo durante una entrevista concedida al podcast In My Head with Heather Thomson. Allí, dejó claro que el nombre de su hija, en realidad, es un apellido.

Existen varias curiosidades en torno a la cantante Beyoncé. Se podría decir, entre algunas de ellas, que estuvo a punto de protagonizar el 'remake' de la película 'Ha nacido una estrella' y que su número favorito es el 4 por unas coincidencias en su vida. Por ello, lo lleva tatuado en número romano en un dedo.

La historia del nombre de Beyoncé

La madre de Beyoncé contó la verdadera historia de por qué le puso ese nombre a su hija: “Mucha gente no sabe que Beyoncé es mi apellido. Es mi apellido de soltera. Mi nombre era Celestine Beyoncé y, en ese momento, no era nada bueno tener ese nombre extraño. Quería que mi nombre fuera Linda Smith, porque esos eran los nombres geniales”.

Para ese entonces, bromeaba sobre lo que significaba tener ese apellido cuando era una niña y lo más curioso es que no lo comparten todos sus hermanos. Ninguno de ellos lleva el Beyoncé, sino el Beyincé, que es el apellido correcto. Por cierto, el nombre es de origen francés

Asimismo, también recordó la duda que tenían sus hermanos: “Creo que mi hermano Skip y yo éramos los únicos dos que nos apellidábamos B-E-Y-O-N-C-E. Y es interesante porque le preguntamos a mi madre: ‘¿Por qué el nombre de mi hermano se escribe B-E-Y-I-N-C-E?’. Y mi mamá me respondió: ‘Eso fue lo que pusieron en tu certificado de nacimiento’”.

Mientras, de pequeña, ella no llegaba a entenderlo y, de cierta manera, le explicó: “Le dije: 'Bueno, ¿por qué no alegaste e hiciste que lo corrigieran?'. Y ella me dijo que sí lo hizo, una sólo vez, pero que le respondieron que se alegrara de haber obtenido un acta de nacimiento porque en esa época los negros no obtenían ese tipo de certificados”.

Fue una situación de discriminación contra los afroamericanos, esa con la que siempre ha luchado su hija. Lo raro de su apellido, es que intentó preservarlo y eso la motivó a usarlo como nombre para su hija. Eso sí, jamás se imaginó que acabaría siendo tan popular y universal. Desde luego, está claro que hoy Beyoncé, no suena nada raro.

De esta manera curiosa es que le dio su apellido como nombre. ¿Te lo imaginabas?