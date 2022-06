Beyoncé regresó a la música y lo hizo más empoderada que nunca

Se hizo larga la espera pero finalmente terminó. Aunque habíamos escuchado a Beyoncé en la banda sonora del live action de El Rey León, pasaron seis años sin escuchar un nuevo álbum de estudio de Beyoncé. La propia artista moría de ansiedad por dar a conocer este nuevo material por lo que, para celebrar el Día de la Música, lanzó Break my soul, el primer adelanto de su nuevo disco Renaissance. En cuestión de segundos, Queen B se convirtió en tendencia en todo el mundo.

El empoderamiento está muy presente en este lanzamiento. Eso es algo que puede escucharse en cada uno de los versos que nos presenta Beyoncé, que llegan acompañados de una fusión de sonidos dance, house y pop de lo más hipnotizante. Nuestra protagonista habla de sentirse segura de sí misma y dispuesta a dar la bienvenida a una nueva etapa en su vida. Nadie va a destruir su "alma" ni tampoco su motivación. "Voy a soltarme el pelo porque se me ha ido la cabeza. Bey está de vuelta y estoy durmiendo muy bien por la noche", dicen algunos de sus versos.



La portada del?? tema también es un elemento que ha llamado la atención de sus seguidores. En ella, la artista aparece detrás de un cristal y con un atuendo protagonizado por un elegante tocado. Las reacciones al lanzamiento de Queen B han sido inminentes. Las redes se han inundado de halagos hacia Break my soul, que ha hecho que sus seguidores tengan aún más ganas de la llegada del primer volumen de Renaissance.



Y es que el estreno de esta primera entrega de su nuevo proyecto ya tiene fecha. El 29 de?? julio podremos escuchar lo que Beyoncé tiene preparado para nosotros, y ya ha avanzado que esta canción recién estrenada ocupará el sexto lugar en su lista de temas. Que haya una primera entrega quiere decir que van a llegar más, por lo que queda Beyoncé para rato.



La noticia del lanzamiento de Break my soul llegó hace unas horas y se convirtió en una de las mayores sorpresas que la artista ha dado a sus seguidores. De momento no ha compartido el videoclip de esta canción, y tampoco se sabe si realmente lo habrá, pero estaremos muy atentos para conocer cualquier novedad de la artista. Y vos, ¿ya escuchaste lo nuevo de Beyoncé? ¿Qué te pareció Break my soul? ¿La estas escuchando en loop? Beyoncé tiene esa cualidad única de regalarnos canciones que enamoran y nunca fallan. A esperar las que siguen.