Todos los hermanos de Beyoncé y a qué se dedica cada uno

Beyoncé es una de las personas más famosas de todo el mundo. Es cantante, actriz, bailarina y empresaria con una carrera de más de dos décadas. Sin embargo, es una de las estrellas más reservadas en cuanto a su vida privada.

La intérprete de “Halo” siempre ha mantenido su vida personal fuera del centro de atención. Le gusta concentrarse en su carrera y mantiene al mínimo sus comentarios sobre ella y su familia. Es por esto que no resulta raro que no sepas cuántos hermanos tiene.

La verdad es que Beyoncé no tiene uno, sino tres hermanos. En total son cuatro, si la contamos a ella.

¿Quiénes son los hermanos de Beyoncé?

Solange Knowles

Solange es la hermana de Beyoncé más conocida. También nació en Houston, Texas, y es hija de Mathew y Tina Knowles.

En sus primeros años de adolescencia, Solange escribió canciones para el grupo Destiny's Child, al cual pertenecía Beyoncé antes de embarcarse en su carrera como solista.

Lanzó su álbum debut, Solo Star, en 2002 cuando solo tenía 16 años, pero se tomó un descanso de la industria después de quedar embarazada de su hijo, Julez. En 2004, se casó con el padre de Julez, Daniel Smith, y los dos se establecieron en Idaho. El matrimonio no funcionó y la pareja se divorció en 2007.

A mediados de la década de 2000, Solange surgió y comenzó a hacer música nuevamente. Lanzó dos proyectos exitosos, Sol-Angel & the Hadley St. Dreams (2008) y True (2010), antes de alcanzar el oro con el álbum ganador del Grammy: A Seat at the Table (2016).

Solange le dijo a Beyoncé durante una entrevista en el 2017 para la revista Interview que el álbum "realmente se siente como una narración para todos nosotros, nuestra familia y nuestro linaje".

Nixon Knowles

En 2010, se dio a conocer que Mathew, el papá de Beyoncé, había tenido un hijo con la actriz Alexsandra Wright mientras aún estaba casado con la mamá de la cantante.

Esta situación sacudió a la familia Knowles. Después de enterarse de la supuesta infidelidad de Mathew, Tina solicitó el divorcio. Su matrimonio terminó oficialmente en 2011.

En 2014, Wright sostuvo, durante una entrevista, que Mathew era básicamente un holgazán y explicó que nunca había conocido a su hijo, ni se había hecho cargo de él.

Koi Knowles

Koi también nació en 2010, fruto de la relación de Mathew Knowles con TaQoya Branscomb.

Mathew supuestamente la abandonó después de que quedara embarazada y diera a luz.

Branscomb dijo, durante una entrevista: “Sí, me acosté con un hombre casado y fue algo incorrecto, pero tengo una hija hermosa que salió de la situación."

Koi es una aspirante a artista, con tan solo 11 años se compara con sus hermanas mayores, pues le gustaría ser como ellas.

Además de sus medios hermanos, Beyoncé es hermanastra de la actriz Bianca Lawson, cuyo padre es Richard Lawson, el esposo de Tina. También tiene un hermanastro por parte de Richard.

Una gran familia, llena de conflictos, como cualquier otra. ¿Ya conocías a los hermanos de Beyoncé?