De qué trata y cuánto cuesta el libro de la Doctora Polo de Caso Cerrado

En la actualidad no hay quien, en algún momento, no haya escuchado hablar acerca de la Doctora Polo de Caso Cerrado. Es que Ana María Polo se ganó el cariño y la atención de miles y miles de espectadores en todo el mundo con sus ocurrencias delante de las cámaras de Telemundo. En su programa, la letrada se dedica a resolver los casos más descabellados de una forma muy particular.

Pronto regresará con nuevos desafíos a la pantalla chica y se encuentra muy emocionada por su retorno. "Siento un gran compromiso de seguir aportando a las nuevas generaciones un contenido empático, relevante y humano, que le ofrezca a los hispanos alrededor del mundo un concepto de justicia que incluye temáticas diferentes, especialmente en estos momentos en los que hemos enfrentado fuertes retos y distintas problemáticas como humanidad", confesó poco tiempo atrás.

Lo que pocos saben, es que la Doctora Polo no sólo se luce cuando se encienden las cámaras, sino que también lo hace en la escritura. En 2011 sacó su libro 'Querida Ana María Polo, cartas secretas'. Tiene dos ediciones: una del año de lanzamiento y otra de 2013.

Ana María Polo

La descripción de la editorial señala: "A través de un formato epistolar, la Dra. Ana María Polo nos ofrece un dramático retrato de vidas sin respuestas. Son los casos desesperados de quienes le escriben a la espera de un espacio en su programa o una solución a sus problemas, pero cuyos relatos son demasiado explícitos, extraordinarios, o desgarradores para la pantalla televisiva. Cada uno recibe aquí la respuesta de la Dra. Polo".

El libro de la Doctora Polo de Caso Cerrado

El libro tiene un valor de 40 dólares y se puede conseguir en diversos sitios de Internet. En América Latina se encuentra disponible en MercadoLibre, la empresa multinacional de origen argentino con sede en Buenos Aires dedicada al comercio electrónico.