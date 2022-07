Cuántos años tenía Miguel Varoni cuando interpretó a Pedro el Escamoso

Miguel Varoni saltó a la fama internacional gracias al personaje que interpretó en Pedro el Escamoso. En la tira, se puso en la piel del protagonista de la historia creada por Luis Felipe Salamanca y Dago García. Se llamaba Pedro Coral Tavera y era un mujeriego empedernido que llegó a la ciudad de Bogotá tras escaparse de un conflicto amoroso. No era el típico galán de telenovelas ya que no era ni el más guapo, ni el que mejor se vestía, pero se creía el mejor bailarín de Colombia. De hecho, tenía un particular baile que se llamaba El Pirulino.

Pedro el Escamoso

La telenovela se emitió por Canal Caracol en 2001 y fue un verdadero éxito. Hoy, a más de dos décadas de su lanzamiento, continúa siendo uno de los contenidos favoritos de los televidentes. De hecho, en Netflix, la plataforma de streaming más popular del mundo, la tira se encuentra en el ranking de lo más visto.

Luego de este trabajo, Varoni continuó cautivando delante de las cámaras. Algunas de las tiras en las que posteriormente participó son: 'Te voy a enseñar a querer', 'Los Victorinos', 'Ojo por ojo', 'La casa de al lado', 'Corazón valiente' y 'Marido en alquiler'. En la actualidad, se desempeña detrás de la pantalla como vicepresidente creativo de Telemundo, la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de NBCUniversal.

Meses atrás, el actor sorprendió a todos con un radical cambio físico. Varoni se sometió a una impresionante cirugía estética: se rejuveneció. Hoy se lo ve con pómulos firmes, sin arrugas en su frente ni en su cuello. Tiene un pequeño retoque en su pecho y abdomen.

Miguel Varoni

Hoy tiene 57 años y aquí, lo que muchos quieren saber: cuántos años tenía cuando le dio vida a Pedro el Escamoso. En aquél entonces, Varoni tenía 36.