Cuánto ganan los actores de 'Pedro el Escamoso' por la retransmisión en Netflix

En 2001, Canal Caracol lanzó Pedro el Escamoso. Casi al instante el público se enamoró de sus ocurrentes personajes y la tira tuvo un grandioso éxito. Hoy, continúa provocando carcajadas y es uno de los contenidos más elegidos en Netflix, la plataforma de streaming más popular del mundo.

La historia, escrita por Luis Felipe Salamanca y Dago García, gira alrededor de Pedro Coral Tavera, un mujeriego que debe salir corriendo de su pueblo natal por un conflicto amoroso y así, llega a Bogotá. La telenovela estuvo protagonizada por grandes actores como Miguel Varoni, Sandra Reyes, Javier Gómez, Aura Helena Prada, Fernando Solórzano y muchos más.

Y, ¿cuánto gana el elenco de Pedro el Escamoso por su retransmisión en Netflix? Juan Carlos Arango, el actor que interpretó a Enrique Bueno Lindo -el mompirri del protagonista-, expresó su molestia al respecto, poco tiempo atrás, y reveló que no cobran nada. Publicó su descargo en Twitter, al tiempo se arrepintió y lo borró. Sin embargo, ya era tarde ya que sus palabras ya se habían viralizado.

Miguel Varoni y Juan Carlos Arango en 'Pedro el Escamoso'

"Es deprimente que hoy en Netflix empieza Pedro, el escamoso, y para los actores ni m****", manifestó el pasado 1 de abril. "Escalona, El cartel de los sapos 1, El cartel de los sapos 2, El paseo 4, Pedro, el escamoso y Escobar, el patrón del mal. En todas participé y están en Netflix. ¡Ni un peso!", agregó.

Otro de los que habló sobre el tema fue Salamanca, uno de los guionistas. "Los actores en Colombia no tenemos regalías, a mí no me pagan por las repeticiones", indicó.