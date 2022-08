Dónde se grabaron las escenas de Pasión de Gavilanes 2

Después de casi dos décadas, los fanáticos de Pasión de Gavilanes pudieron ver nuevamente a sus actores favoritos juntos delante de las cámaras. La telenovela se emitió en Telemundo en febrero y, si bien las andanzas de los Reyes y las Elizondo cautivaron a la audiencia, no logró los números de rating que se esperaba. Ahora, ya está disponible en Netflix.

Para muchos de los actores, volver a realizar esta producción fue muy movilizador. Una de las que habló al respecto fue Danna García, quien se puso en la piel de Norma Elizondo. "Mi participación en la historia es algo que yo considero ‘superespecial’, porque es una participación que obviamente es importante dentro de la historia, en cuanto a que retomamos un poco de la primera temporada, pero no es netamente protagonista, entonces eso también me da un poco de espacio. La verdad es que no me arrepiento, yo creo que fue bonito haber logrado tener los tiempos y coincidir", contó a People en Español.

Elenco de Pasión de Gavilanes

Y, sobre su esposo en la ficción, Juan Reyes (interpretado por Mario Cimarro), indicó: "Yo lo abrazaba y no lo quería soltar, hay mucho cariño. Sientes como que es un divorcio y te encuentras con tu marido, algo así (ríe). Es una relación de vida. Para Mario y para mí es una relación de vida, llevamos 3 novelas juntos en el lapso de los años y es mucho tiempo, entonces creo que es una relación que va mucho más allá de ‘Pasión de gavilanes’".

Además, en una transmisión en vivo por Instagram, contó que no fue sencillo para ella grabar la tira. "Había mucho amor, mucho cariño, muchas cosas hermosas pasando ahí, también había mucha nostalgia. Fue difícil la dinámica. Para mí fue difícil", señaló.

"No fue con los productores originales con los que yo grabé la temporada original y quiero decirles que fue difícil", agregó y continuó: "Algún día ampliaré en el tema, pero fue difícil. Yo creo en el trabajo en equipo y creo en que todo debe ser hermoso y armonioso, pero a veces desde la misma producción es complicado. Fue muy complicado. Pero fue un resultado que dimos tanto cariño y dimos todo que lo importante es que ustedes la estén gozando".

Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Michel Brown, Natasha Klauss y Juan Alfonso Baptista

¿Y dónde se grabó la segunda temporada de Pasión de Gavilanes? En Villa de Leyva, un municipio ubicado en la provincia de Ricaurte en el departamento de Boyacá, Colombia. Está a 165 km de Bogotá y se caracteriza por una arquitectura colonial inmersa en grandes terrenos verdes. Actualmente, Villa de Leyva se encuentra dentro de los sitios que esperan ser declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.