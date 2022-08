El video de Romina Malaspina desde la playa que conquistó corazones

Si no es por una cosa, es por otra; pero desde que irrumpió nuevamente en los medios en el 2020, Romina Malaspina no para de dar de qué hablar. En su última participación en Podemos hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, la ex figura de Canal 26 dejó sin palabras a todos con un crudo relato.

Romina Malaspina

"Tuve un intento de violación a los diez años que me dejó un trauma muy grande que me duró los dos años siguientes", reveló frente a las cámaras del canal de las tres bochas.

"Estaba en el barrio de mi casa, en Mar del Plata, andando en bicicleta y un tipo me agarra, tapándome la boca, y me lleva a una casa. Tira la bicicleta al piso y me intenta meter adentro de una casa. No llegó a pasar nada: me resistí, me resistí... Fue muy fuerte y traumático todo ese momento porque era como eterno, no se terminaba más pero pude zafar", recordó Malaspina.

"No solo me salvé de una violación, sino quizás también de que me secuestren, de no ver más a mi familia. Me traumó mucho. No me imaginé que me podía secuestrar ni hacer nada, lo veía como un tipo que estaba parado en la esquina paseando al perrito…", señaló al aire la marplatense.

Romina Malaspina

Hoy, Malaspina es una de las figuras argentinas que mayor revuelo genera cada vez que sube nuevo contenido a Instagram. En las últimas horas, compartió un video desde la playa y conquistó miles y miles de corazones.