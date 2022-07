Toma nota: cómo debes lavar las prendas de terciopelo sin dañarlas

Un tipo de tejido que fue muy utilizado en las décadas de los ‘80 y ‘90, y que algunos lo siguen eligiendo, es el terciopelo. Es un tejido muy elegante que se puede ver en todo tipo de prendas, que van desde vestidos, tops, remeras, pantalones y hasta en tapizados para sillas o sillones. Lo mejor es que ese material es perfecto para los días bien fríos puesto que, además de ser cómodo, consigue mantener bien la temperatura corporal.

A pesar de que el terciopelo sea una muy buena opción para vestirse, tiene un sólo, aunque no menos importante, problema. Es que es un material muy delicado a la hora de lavarse, puesto que corre el riesgo de dañarse si se limpia incorrectamente. Por eso, traemos una serie de tips para limpiar tus prendas y objetos de terciopelo sin que el tejido se estropee.

Cómo lavar terciopelo

Los expertos de limpieza de Cleanipedia aseguran que el mejor método para lavar el terciopelo es a mano, evitando siempre el lavarropas o la lavadora. Al lavar la prenda de terciopelo a mano, sólo debes utilizar un detergente suave, en lo posible que sea específico para prendas finas, y agua tibia que tienda a enfriarse. En seguida, debes revisar las descripciones del producto que elegiste para llevar a cabo la limpieza de la prenda, puesto que suelen variar. Lo mismo con las indicaciones de lavado que están en la etiqueta de la ropa; siempre es bueno revisarlas.

Para lavar la prenda, primero debes disolver bien el detergente en el agua y, luego, sumergir la prenda y frotar bien, con la mano, principalmente en la zona de las axilas y cuello. Al terminar de limpiarla, tira el agua con jabón y procede a aclarar la prenda en un balde con agua totalmente fría. Finalmente, haz que escurra el agua sobrante de tu ropa y déjala a secar.

Ahora bien, si no tienes tiempo para hacer un lavado a manos, por más que no tiene que llevarnos mucho tiempo, puedes utilizar el lavarropas, aunque puede que el resultado no será el mismo igual que a mano. Desde Cleanipedia recomiendan insertar la prenda en la canasta boca abajo para proteger la tela. Elige un “lavado delicado y sin ciclo de centrifugado o elija uno ligero, a un máximo de 400 rpm”. No uses un detergente en polvo, áspero o con lejía o lavandina. En cambio, sí puedes optar por detergentes delicados y líquidos y, si lo deseas, puedes agregar suavizante de telas, preferiblemente biodegradable.

Al momento de secarlo, lo mejor es dejarlo al aire libre. No se recomienda usar la secadora ni usar la plancha sobre este material.