Romina Malaspina enseñó su desconocida pasión y se llevó todas las miradas

Romina Malaspina llamó la atención de todos cuando, en el 2020, irrumpió en el noticiero de Canal 26. Sus llamativas prendas frente a las cámaras dieron mucho de qué hablar y no hubo quien se quedara al margen del tema. Una de las que se expresó en ese entonces fue Sol Pérez, quien también trabaja en la señal televisiva.

Romina Malaspina

Sus dichos no fueron para nada del agrado de la joven marplatense. Recientemente, recordó aquél episodio y manifestó: "Me pareció muy hipócrita de su parte, porque ella también se hizo conocida por ser una mujer voluptuosa, linda, con curvas. Me pareció chocante porque pensé que iba a ser la primera en defenderme con toda la situación".

Y, en diálogo con Doble Mérito, señaló que, desde hace tiempo, la futura mujer de Guido Mazzoni la tiene bloqueada en las redes sociales. Es que ambas son muy activas en Instagram y constantemente suben contenido que sorprende a los usuarios.

Romina Malaspina

Ahora, en su última publicación, Malaspina compartió un pequeño video que se llevó todas las miradas. La joven enseñó su desconocida pasión y nadie la pasó por alto.

"Ustedes no lo saben, pero una de las cosas que más disfruto es hacer esto", redactó junto al clip en la que se la ve vestida con un precioso top, lleva unos auriculares y está frente a una consola pinchando música.