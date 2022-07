Las condiciones que Piqué le puso a Shakira para que se mude a Miami con sus hijos

La ruptura amorosa de Gerard Piqué y Shakira sigue dando de qué hablar tras dos meses caóticos, llenos de rumores, declaraciones y disputas entre los famosos que buscan ganar la tenencia de sus hijos. Y no sólo ellos son los protagonistas del cuento, familiares como la madre de la cantante se habrían sumado a interceder entre la ex pareja para que vuelvan a darse una oportunidad. Como sea, los que realmente deciden son las celebridades que se conocieron en el 2010.

En esta ocasión, trascendió nueva información luego de que se llevara a cabo una reunión entre los abogados elegidos por el futbolista del Barcelona F.C. y la artista colombiana. Es que, a partir de que Shakira se enterara de que el padre de sus hijos la engañaba con una mujer más joven, ella decidió ponerle punto final a la relación y avanzar con la división de bienes y la tenencia de los niños, Milan y Shasha.

Shakira disfruta de cada momento con sus hijos, Sasha y Milán. FOTO: Instagram @Shakira

La intérprete de “Día de enero” también solicitó radicarse en Miami con sus hijos, quienes tienen 9 y 7 años, respectivamente. Su pedido se dio tras el acoso por parte de la prensa que está teniendo en la propiedad familiar de Madrid. En un principio, Gerard negó la petición de Shack pero, según recientes revelaciones del programa La mesa caliente (Telemundo), el marcador central habría cambiado de opinión y ahora estaría dispuesto a firmar los permisos necesarios para que pueda irse con los pequeños.

Pero no todo es tan fácil. Antes de firmar los permisos, Piqué puso dos condiciones innegociables a su ex pareja. La primera es que la cantante le garantice cinco pasajes en primera clase por año, con el fin de poder visitar y estar cerca de los niños. La segunda condición es que Shakira le destine un monto fijo de 400.000 dólares para pagar una vieja deuda, de la cual no se tiene información por el momento.

Si Shakira acepta las condiciones impuestas por el equipo legal de Piqué, los famosos finalmente se alejarían, y vivirían tranquilos cada uno por su lado, manteniendo a sus hijos como el único lazo que los une. Solo resta conocer la respuesta de la intérprete de “Te felicito”.

Según ha trascendido, la mansión en la que Shakira vivirá con sus hijos ronda los USD 14 millones. Allí, la artista tendrá todas las comodidades y lujos que desea, puesto que la mansión cuenta con seis habitaciones, siete baños, gimnasio, piscina y un muelle que da a la bahía.