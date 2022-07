Este es el ex novio de Shakira que la habría contactado para volver

Tras la separación con Gerard Piqué, Shakira está volviendo a tener su vida de soltera, aunque teniendo como prioridad a sus hijos y a sus padres. Ante la noticia de la ruptura, hubo un momento en que las redes sociales se vieron explotadas por teorías de que la cantante colombiana le podría dar una oportunidad a actores de la talla de Chris Evans y Henry Cavill. Sin embargo, hasta el momento, Shak no ha dado señales de estar saliendo con alguien, prefiriendo enfocarse en sí y en su carrera.

Pero los pretendientes de Shakira no paran de llegar. En esta ocasión fue nada más ni nada menos que un importante ex novio de la artista quien se habría interesado nuevamente por ella, al punto de volverle a hablar. El pretendiente en cuestión sería el mismísimo Antonio de la Rúa, el abogado argentino con el que la intérprete de “Hips Don’t Lie” compartió más de 11 años de relación. Así lo afirmaron durante una reciente emisión del programa Chisme No Like, asegurando que el hijo del ex presidente Fernando de la Rúa, ya le habría hecho un llamado amistoso a su ex pareja.

SHAKIRA Y ANTONIO DE LA RÚA ESTUVIERON JUNTOS POR 11 AÑOS. FOTO: ARCHIVO

“Parece que Mr. de la Rúa se puso las pilas, le habló bonito al oído a Shakira, le dijo que había que recodar viejos tiempos. Yo conozco a de la Rúa muy bien y al parecer fue él que la lastimó, o sea que Piqué fue el que recogió los pedazos de Shakira que estaban por el suelo”, comentó el conductor del programa. Por otro lado, el panelista Sergio Catalán sostuvo que también hubo intercambio de mensajes entre De la Rúa y Shakira. Además, recordaron que el empresario está separado de Daniela Ramos, la madre de sus dos hijos, por lo que los dos estarían disponibles para una posible reconciliación.

Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado nada, aunque, como dicen, “donde hubo fuego, cenizas quedan”. Recordemos que Antonio de la Rúa llegó a la vida de la artista en el 2000, durante una cena en la que ella estaba haciendo promoción. La conexión entre los dos fue instantánea, y con el tiempo confirmaron ser pareja. Luego, él pasó a ser su mánager y trabajó exitosamente para Laundry Service, uno de los discos más vendidos de Shakira. En 2006, se comprometieron pero nunca llegaron al altar. Es que en 2010, Shakira conocería a Piqué, de quien se enamoró perdidamente.

SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ TUVIERON DOS HIJOS DURANTE SU RELACIÓN. FOTO: INSTAGRAM @3GERARDPIQUE

En 2011 Shakira anunció su separación de Antonio y no tardó en llegar la polémica, puesto que él le reclamó 100 millones de dólares por sus ganancias mientras fueron pareja. Por su parte, “Shak” lo demandó por daños y perjuicios, y robo.