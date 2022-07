La trágica historia del Señor Miyagi de Karate Kid

Como su personaje más famoso, el propio Pat Morita vivió una vida tan fascinante como trágica. Estas son algunas de las cosas que no sabías sobre el hombre detrás del Sr. Miyagi de Karate Kid.

Noriyuki "Pat" Morita ?era su verdadero nombre. Fue un actor estadounidense de ascendencia japonesa que se hizo muy conocido principalmente por su papel como el maestro Nariyoshi Miyagi en la saga cinematográfica, Karate Kid. El querido y admirado Señor Miyagi.

La trágica historia de Pat Morita, el actor que, sin saber nada de Karate, pasó a ser la gloria como el Señor Miyagi de Karate Kid. Hacemos un repaso por la dura vida del actor que nació un 28 de junio de 1932 en Isleton, California, Estados Unido y falleció 24 de noviembre de 2005.

El Señor Miyagi de Karate Kid

Encarnó al personaje más icónico de la franquicia Karate Kid: el Señor Miyagi. No debe existir un fanático de Karate Kid que no recuerde las enseñanzas a Daniel LaRusso en el año 1984, con el famoso "encerar, pulir" que marcó a más de una generación entusiasmada por la filosofía de las artes marciales que enseñó su película.

El Señor Miyagi es uno de los personajes más queridos de la saga.

Mientras que Pat Morita, el actor detrás del famoso Señor Miyagi, no sabía absolutamente nada de cómo tenía que ser un karateca, engañó a todos con su brillante interpretación. Eso sí que fue un talento asombroso. Morita llegó a encarnar a su personaje en las tres películas de Karate Kid, como también en The New Karate Kid en 1994, donde su aprendiz era la jovencísima Hilary Swank que, años más tarde, obtuvo el Oscar a la mejor actriz por Boys Don't Cry.

En tanto, Pat Morita, que comenzó actuando en el restaurante de sus padres, fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto en el año 1985 por su papel como el Señor Miyagi. Bien merecido, la increíble y trágica historia de vida del actor, que saltó a la fama por casualidad, pasó a ser uno de los personajes más queridos de la historia del cine.

La trágica historia de su vida

Noriyuke "Pat" Morita, a los 2 años sufrió una tuberculosis espinal (una infección bacteriana) que lo dejó postrado en una cama durante casi 9 años. Finalmente, hasta que sus padres lograron reunir el dinero suficiente, pudieron someterlo a la cirugía que necesitaba.

Una vez operado y que ?terminó la guerra, su familia puso un restaurante de comida oriental en Sacramento, California. Pat era uno de los que se encargaba de atender al público, servir la comida y, sobre todo, hacer reír a la gente. Era muy gracioso, contaba chistes y manejaba muy bien la gestualidad con sus rasgos japoneses.

Todo parecía ser un hobby porque ya tenía 30 años, se había casado y ya había nacido la primera de sus hijas. Sin embargo, quería otra cosa para su vida. Su carrera artística comenzó recién en la década del 60. Morita no fue la primera opción para interpretar al Señor Miyagi, aunque terminó siéndolo porque se presentó en el casting con barba y hablando con acento japonés. Así fue como el productor Jerry Weintraub quedó impresionado y le dio el papel.

Con el tiempo, comenzó a tener problemas con el alcohol y, aunque siguió trabajando en cine y televisión, nunca pudo superar al Señor Miyagi. Murió en noviembre de 2005 en su casa de Las Vegas a causa de una insuficiencia renal y en el funeral, Ralph Macchio (Daniel LaRusso) lo despidió diciendo: "Siempre será mi sensei".