Todo lo que Cobra Kai ya tiene confirmado para su temporada 5

En agosto de 2021, Netflix confirmó que Cobra Kai tendría una temporada más. Esa fue una buena noticia para los fanáticos de esta historia que, a menudo, sentían que se encontraba al borde de que fuera cancelada.

El hecho de que la temporada 5 se haya confirmado con tanta anticipación al estreno de la cuarta, también es por una buena razón.

¿Cuándo se lanzará la temporada 5 de Cobra Kai?

Desde que llegó a Netflix, cada nueva temporada de Cobra Kai se estrenó alrededor de Año Nuevo. Teniendo en cuenta esto, lo más razonable sería creer que va a suceder lo mismo con la temporada 5, pero hay razones para creer que podría lanzarse mucho antes.

Jon Hurwitz, guionista, director y productor de esta serie, tuiteó el 19 de diciembre que la filmación de la temporada 5 de Cobra Kai ya había terminado. El programa aún debe editarse, y podrían llegar a tener que filmar algunas nuevas tomas, pero, con todo esto en cuenta, es probable que veamos nuevos episodios para mediados de este año.

¿La temporada 5 es el final de Cobra Kai?

A principios de diciembre de 2021, el cocreador de Cobra Kai, Josh Heald, aseguró en una entrevista que la temporada 5 definitivamente "no era el final" y que ya habían planeado mucho más allá de la próxima temporada (suponiendo que Netflix continúe renovando el programa).

“Tenemos más allá de la temporada 5. No podemos creer que hayamos filmado dos temporadas del programa este año. En nuestras mentes, es una locura creer cuán adelantados estamos en la historia de lo que la audiencia ha visto hasta ahora”, dijo.

“La temporada 5 es otra temporada enorme con muchas emociones nuevas y muchas cosas que aún no has visto antes en el programa. Y no es el final”.¿Quiénes componen el elenco de Cobra Kai 5?

Se espera que casi todos los actores que formaron parte de la temporada 4 también aparezcan. Eso incluye a Terry Silver (Thomas Ian Griffith), el villano que tomó el control del dojo Cobra Kai en el gran final e incriminó a su viejo amigo John Kreese (Martin Kove) por un crimen.

Puedes esperar que Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) también estén, ya que se unieron para el gran torneo de kárate en la Temporada 4. Y, esta vez, se les unirá Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), el villano de Karate Kid II que regresó al final de la temporada 4 para ayudar a Daniel a vencer a Cobra Kai.

Mientras tanto, todos los niños, desde Samantha Larusso (Mary Mouser) y Tory Nichols (Peyton List) hasta Robby Keene (Tanner Buchanan) y Eli Moskowitz, también conocido como Hawk (Jacob Bertrand), también regresarán.

Además, es casi seguro que Miguel Díaz (Xolo Maridueña) regrese, aunque terminó la temporada 4 abordando un autobús a México para encontrar a su padre, por lo que no está claro cuánto durará ese arco antes de que vuelva a la trama principal de la historia.

Habrá que esperar un poco más para ver cómo continúa a historia y qué sorpresas nos tiene preparadas la temporada 5 de Cobra Kai.

¿Te gustaría verla?