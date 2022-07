Qué fue de la vida de la famosa cantante Cher

Cher es simplemente atemporal. La cantante y actriz nunca parece desvanecerse. Ha perfeccionado el arte de la reinvención mejor que cualquier otro artista. Después de divorciarse de su esposo Sonny Bono, la cantante perdió a su compañero de canto y la mayor parte de la fortuna que había amasado, pero eso no la detuvo.

A pesar del difícil momento, Cher lanzó su carrera en solitario y rápidamente comenzó a vender millones de discos y a transformarse en una gran estrella; la que continúa siendo hasta el día de hoy.

Cher: película biográfica y un nuevo álbum

Podemos esperar pronto un nuevo álbum de Cher, quien dice que sus cuerdas vocales se parecen a las de una veinteañera. “Mi médico estaba mirando mis cuerdas vocales y sacó algunos escaneos y dijo: ‘Estas son tus cuerdas, y estas son cuerdas de chicas de 25 y 27 años. Estoy grabando un álbum ahora y es muy poco natural que estén en tan buenas condiciones, este podría ser mi último álbum”, dijo en una reciente entrevista.

Cher puede parecer eterna, pero admite que no tiene la energía que tenía hace cinco décadas. Le encanta actuar y estar en el escenario, pero no puede hacer dos shows por noche e ir a bailar después. “Lo odio”, confesó sobre sus pensamientos sobre el envejecimiento. "¿Qué, voy a decir que me gusta? No, no me gusta. Cualquier mujer que sea honesta dirá que no es tan divertido".

Cher luce fabulosa a sus 76 años.

La increíble vida de Cher será plasmada en una próxima película biográfica en la que está trabajando junto a Universal Pictures. Eric Roth, de la fama de Forrest Gump, escribirá el guion. La cantante coproducirá el proyecto junto a Gary Goetzman y Judy Craymer.

Más allá de su carrera artística, la intérprete de “If I Could Turn Back Time” ha dedicado su tiempo a rescatar animales y a llevar adelante proyectos de caridad para proteger y ayudar a los más desprotegidos. Nada ni nadie podrá frenar a Cher que continúa brillando igual que el primer día.