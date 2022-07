Un plato dulce con miel para los días de fin de semana

Con el fin de semana encima muchas veces queremos una receta deliciosa para compartir con nuestra familia, por eso te presentamos una extra dulce para ti. Los budines y los bizcochos nos dan la oportunidad de incorporar nuestros sabores favoritos para poder ser disfrutados en una deliciosa preparación. Hoy te presentaremos cómo preparar un fantástico budín de miel.

Para preparar esta receta no utilizaremos azúcar blanca extrarefinada, si no la mascabo que es más saludable y combina perfecto con la miel. También añadiremos café y limón para acompañar el sabor. No pierdas tiempo y disfruta una deliciosa receta.

Budín

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

½ taza de Aceite Puro de Girasol

1 taza de azúcar mascabo

1 pera

Ralladura de 1 limón

1 taza de miel

2 huevos

1 pocillo de café

2 cdas. de esencia de vainilla

2 tazas de harina leudante

1 cdta. de bicarbonato de sodio

1 pizca de nuez moscada (opcional)

1 pizca de sal

150 gr. de nueces picadas

Rocío Vegetal

Azúcar impalpable c/n

Budín

Ph: Shutterstock

Procedimiento:

Lavar la pera, quitarle el centro y cortarla en cuartos.

Precalentar el horno a fuego medio.

Colocar en una licuadora el azúcar mascabo, la pera, el Aceite Puro de Girasol, la ralladura de limón, la miel, los huevos, el café y la esencia de vainilla. Licuar hasta integrar bien. Reservar.

En un bowl tamizar la harina junto con el bicarbonato, la nuez moscada (opcional) y la sal. Incorporar de a poco el licuado mezclando suavemente, añadir las nueces.

Verter en un molde de budín forrado con papel manteca y lubricado con Rocío Vegetal hasta ¾ partes.

Llevar a horno medio por aproximadamente 45-50 minutos hasta que introduciendo un palillo éste salga seco. Dejar enfriar y servir espolvoreado con azúcar impalpable.