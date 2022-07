Qué es de la vida del niño protagonista de Alf

Benji Gregory tiene 44 años y fue el famoso niño protagonista de la serie Alf. Habiendo pasado tantos años de la entrañable serie de televisión, contó por qué se retiró de la actuación, a qué se dedica y cómo fue su experiencia después de su único éxito.

“ALF” es la criatura sabionda y divertida que fue acogida por muchos televidentes desde aquella primera edición, un 22 de enero de 1986. Con 4 temporadas, los tiempos ya son otros y ahora uno de sus intérpretes, precisamente el niño protagonista, está alejado de los estudios de televisión.

Al parecer, le costó continuar trabajando en el ambiente luego de su papel en la popular comedia. Se trata de Benji Gregory (Brian Tanner). En una entrevista reciente, el actor habló sobre el show y precisamente no entregó palabras muy dulces. Más bien, todo lo contrario.

En mayo cumplió 44 años y revivió los momentos en los que rodó la serie como el menor de los hijos de Willie Tanner. Era el niño protagonista de Alf y, aunque todo lo que se veía era encantador, él brindó detalles oscuros de aquellos días.

Al parecer, esos momentos en los que parecía que la fama y la popularidad eran todo, no era tan así. Entre varias cosas que contó, confesó: “Nos obligaron a decir que (ALF) era un extraterrestre de verdad”. Incluso, agregó: “después del último episodio, cancelaron la serie y se terminó. Yo sé que no terminó bien”.

No todo era risas para quien en los años 80 era tan solo un niño: "Me tenía que levantar a las 5 de la mañana y llegaba a mi casa a las 8, 9 de la noche. Terminaba muy cansado de las grabaciones (...). Los chicos de mi edad me tenían envidia y me terminaban haciendo bullying, a veces hasta me pegaban".

El final de la serie fue triste, pero no solo para los espectadores, sino también para los propios integrantes del elenco: “Después de ALF me cansé de todo, no quería seguir haciéndolo”. Esa fue su decisión en referencia a su carrera que se vio truncada.

De todas formas, aun así, luego trabajó en el programa “Murpy Brown” y en “Once Upon a Forest” en 1993, la película animada en la que participó con su voz junto a Elisabeth Moss. Así es la vida hoy del niño protagonista de la serie ALF.

Su vida hoy, después de Alf

Benji Gregory, el niño que le dio vida al personaje que debía soportar al terrible Alf, se encuentra alejado de la actuación. Decidió alistarse en la Marina por un tiempo y luego se retiró.

Hoy por hoy, todavía vive del dinero que cobró por su actuación en Alf y que invirtió en la bolsa gracias al consejo de su padre en ese momento. Reside en Arizona y suele compartir fotos de su cotidianeidad en las redes sociales como un adulto cualquiera. De hecho, los haters muchas veces lo critican por las imágenes "demasiado caseras" y que tienen "poco glamour".

