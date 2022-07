Tres imperdibles escenas de Bryan Cranston en Malcolm in the middle

Bryan Cranston, a sus 66 años, tiene una carrera digna de admirar. No solo como actor, sino como guionista, productor y director estadounidense, además de prestar su inconfundible voz para varios repartos. Sin embargo, su paso por Malcolm in the middle, con el personaje de Hal, ha sido de los más importantes en su vida. Revivimos 3 imperdibles escenas.

Bryan Cranston es reconocido por muchas interpretaciones majestuosas, entre ellas, la de Walter White, de Hal Wilkerson y del doctor Tim Whatley. Hoy recordaremos las mejores escenas que tuvo en su paso por Malcolm in the middle.

La serie favorita: Malcolm in the Middle

Sin duda, ‘Malcolm in the Middle’ con sus 7 temporadas, fue una de las series estadounidenses de comedia favoritas de todos los tiempos. Tanto su humor como la actuación de cada uno de sus personajes que aparecen, la han hecho única. Y sí, pasan los años y la participación de todos los actores demuestra que ha sido grandiosa.

Sin embargo, uno de los personajes más queridos ha sido Hal, el padre de la familia que estaba casado con Louis. La interpretación de Bryan Cranston tuvo la característica de ser un hombre gracioso, desesperado y con un alma libre, por ello, es por lo que sus escenas en la serie son únicas. Él mismo, hoy en día, reconoce lo que disfrutó ser parte de este proyecto junto a un elenco de lujo.

Tres imperdibles escenas de Bryan Cranston

Una de ellas, es la de Hal y los patines. Sin duda, es una de las mejores escenas en toda la serie porque muestra la pasión que Hal tenía por el patinaje. El capítulo termina con su personaje usando un traje de lentejuelas brillantes y bailando con sus patines. Sin importarle absolutamente nada, parte de su alma libre y descontracturada.

Hal con sus amigos musculosos. Algo que siempre destacó el personaje interpretado por Bryan Cranston, era que siempre estaba en la búsqueda de amistades desconocidas. Uno de los momentos más inolvidables es la escena en que logró acercarse a un grupo de hombres musculosos que entrenaban en el parque mientras él daba un paseo con su hijo. Un de las escenas que valen la pena volver a ver.

Bryan Cranston como Hal en una de las escenas de la serie Malcolm in the middle.

En la vida de Hal no todo era risa y diversión. Por eso, una de las escenas imperdibles fue: "Las 7 razones por las que ama a Louis". Esta sí que sacó, a diferencia de muchas otras, unas lágrimas a más de uno, ya que llegó a ser muy tierna. Fue cuando Hal y Louis se encontraron bajo la lluvia y comenzaron a decirse entre los dos las cualidades que hay en el otro. Imperdible.

Probablemente, en Malcolm in the middle haya muchas más escenas dignas de volver a ver, como cuando Hal bailó en calzoncillos frente al espejo o cuando necesitaba un dentista y se reusaba a ir porque no quería pagarle.

¿Cuál es tu favorita? Cuéntanos.