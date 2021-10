En el 2020 se cumplieron 20 años de aquel estreno tan esperado de una de las series más emblemáticas de las últimas décadas. Se trata nada más y nada menos que de “Malcolm el de en medio”.

Sin embargo, a pesar de que el tiempo ha pasado, sus capítulos aún siguen vigentes y siguen causando mucha gracia en los espectadores. Al día de hoy, la suerte de quienes protagonizaron esta producción es un poco dispar, ya que mientras algunos pudieron seguir y alcanzar el éxito deseado, otros quedaron en el recuerdo o esperando a volver a destacarse.

Así están hoy todos los personajes de Malcolm el de en medio, uno por uno qué fue de los actores y las actrices que formaron parte de esta famosa e inolvidable serie.

Uno por uno: los personajes de Malcolm el de en medio

Frankie Muniz, con 36 años, fue el protagonista de la serie. Interpretó a un niño genio con un enorme ego y hace muy poco él mismo contó que no recordaba muy bien cómo fue su participación que luego lo lanzó a la fama y eso se debió a que sufrió ataques isquémicos transitorios, los cuales dañaron su memoria.

Jane Kaczmarek, actualmente tiene 65 años y fue una de las actrices más destacadas en la serie. Interpretó a Lois. Era una madre y esposa dominante como controladora. Cuando Malcolm el de en medio terminó, la actriz se convirtió en una gran estrella de la serie Help Me, Help You.

"FUENTE: www.glamour.mx"

Bryan Cranston, hoy tiene 65 años e hizo de Hal, un padre de familia que trabajaba mucho en una oficina. Era el soñador y se obsesionaba con cosas tontas ya que padecía un trastorno obsesivo-compulsivo. Luego de finalizar la serie, a los 2 años se quedó con el papel de Walter White en Breaking Bad y ganó varios premios Emmy.

Chris Masterson, hoy tiene 41 años y en la serie era el hermano mayor de Malcolm. Se destacaba por su rebeldía. Tuvo recién un rol más relevante cuando dejó la escuela y escapó hacia Alaska. Después de Malcolm el de en medio, apareció en otros proyectos televisivos, pero nunca se llegó a destacar. Actualmente es DJ bajo el nombre Chris Kennedy.

Justin Berfield, actualmente tiene 35 años. Interpretó a un chico que tenía problemas y nunca pensaba en las consecuencias. Actualmente sigue ligado a la televisión y al cine, pero ya detrás de las cámaras. Prefirió dedicarse a la producción y ahora es el director creativo de la productora Virgin Produced.

Erik Per Sullivan, tiene 30 años. Era el más pequeño del clan (inicialmente) y es muy recordado por su carisma e inteligencia. En la actualidad, precisamente después de Malcolm el de en medio participó en algunas películas. Luego se alejó por completo de los medios para centrarse en sus estudios. Se graduó en la Universidad del Sur de California y como está alejado de todo es muy difícil verlo. De hecho, cuando el elenco se reunió por primera vez después de terminar la serie, él fue uno de los que no asistió.

Craig Lamar Traylor, hoy tiene 32 años. El joven interpretó a Stevie, que era un joven asmático y con una discapacidad. Era el mejor amigo de Malcolm y gracias a ese trabajo con el tiempo obtuvo pequeños roles en varias películas. Sin embargo, prefirió finalizar sus estudios y hoy se dedica al diseño de joyas.

David Anthony Higgins, tiene 59 años. Se lo recuerda por su papel de Craig. Era un hombre adulto que parecía modesto y además era el vecino de la familia que solía acosar a Lois. Al terminar, se dedicó a ser escritor y guionista aunque también participó de algunas series de Nickelodeon.

Emy Coligado hoy tiene 50 años y en la serie hizo de Piama. Era una mujer originaria de Alaska y al igual que Lois, era controladora. La joven en esos momentos no tenía experiencia en la actuación, de hecho es psicóloga. Al día de hoy trabaja solo en pequeños proyectos de televisión.

Eric Nenninger, hoy tiene 42 años y era el cadete que apareció en la serie como uno de los amigos de Francis en la academia militar. Nunca no dejó de actuar después de Malcolm el de en medio.

Así están hoy todos los personajes de Malcolm el de en medio. ¿Cuál de ellos era tu favorito? Cuéntanos.