La controvertida decisión que tomó Netflix para las suscripciones

Las crisis cuando golpean sacuden las estructuras hasta sus cimientos y quienes están a cargo de ellas buscan diferentes alternativas para recuperar cierta normalidad u orden perdido en la empresa, tras el desencanto que generan los números rojos, las pérdidas y la consiguiente afectación de la estabilidad del personal. Algo de esto se vive y respira en las oficinas que tienen poder de decisión en Netflix luego de un trimestre que solo trajo malas noticias en cuanto al nivel de suscripciones. Tras leer esas planillas los accionistas y el directorio de la plataforma de streaming se pusieron a analizar distintas escenarios de salida para recuperar el buen rumbo y detener la sangría de suscriptores, con la correspondiente pérdida de dinero.

El número que hizo sonar todas las alarmas en Netflix fue 200.000. Es que ese fue el total de la pérdida de suscripciones en el último tiempo, confirmada en balances e informes que la empresa de streaming mandó a elaborar y luego a auditar para confirmar la fatídica cifra. Y lo que más inquietó fueron las proyecciones que hablaban de que el derrumbe sería aún peor en el futuro inmediato: los sombríos pronósticos indicaban que la pérdida ascendería a las 2 millones de suscripciones.

En consecuencia, para recuperar la bonanza de los números Netflix se decidió a aplicar un cambio en cuanto a las suscripciones que ofrece a sus clientes. Ted Sarandos, co-CEO de Netflix fue el encargado de hacerla pública: Netflix confirmó que tendrá una suscripción con anuncios más barata.

"Hemos dejado fuera de la mesa a un gran segmento de clientes, que son las personas que dicen: ‘Netflix es demasiado caro para mí y no me importa la publicidad. Estamos agregando un nuevo nivel con anuncios; no estamos agregando anuncios a Netflix como lo conoces hoy. Estamos agregando un nivel con anuncios para las personas que dicen: ‘Oye, quiero un precio más bajo y miraré los anuncios'", explicó Sarandos.

Lo más importante que se preocupó por aclarar el directivo es que estos cambios no afectarán a los servicios clásicos de la empresa sino que se ampliará la cantidad de planes disponibles.