Las fotos de Romina Malaspina que conquistaron miles de corazones

Romina Malaspina es una de las jóvenes argentinas más hermosa y es por ello que despierta pasiones en cientos y cientos de personas. En una de sus visitas al ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe, contó que fue engañada a una entrevista de trabajo porque, en realidad, el hombre que la convocó quería tener una cita con ella.

"Avancen al punto de encuentro los que tuvieron una cita que terminó mal”, indicó el comunicador. Malaspina dio un paso al frente y aclaró: "En realidad es una cita que no fue cita y fue fallida porque fui engañada".

Y, la ex conductora de Canal 26, agregó: "Me lo habían planteado como una reunión de trabajo en una supuesta oficina donde había un set de grabación y me termino dando cuenta que el chico me había chamullado desde una semana antes hablando de un proyecto".

Romina Malaspina

"La intención no era laboral. Fue como ‘bueno, ¿te querés tomar un vinito?’ y yo estaba totalmente incómoda. Me terminé yendo y esta persona quedó cruzada porque estaba convencido de que con este engaño iba a llegar a pasar algo. Dije ‘no pude haber caído en esta tontería’", cerró.

En su cuenta de Instagram, Malaspina es muy activa y diariamente sorprende con el material que sube. Ahora, en su última publicación, compartió una serie de fotos que conquistó el corazón de miles y miles de internautas. En las imágenes se la ve posando en la calle con un hermoso conjunto de pantalón y top negro, que acompañó con una preciosa campera celeste.

Noticias Relacionadas Romina Malaspina acaparó toda la atención con esta fotografía en la playa