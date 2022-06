Romina Malaspina modeló tres preciosos conjuntos para la cámara y conquistó corazones

Romina Malaspina generó un gran revuelo en el 2020 con las vestimentas que elegía para salir al aire en la pantalla de Canal 26. Con sus atrevidos looks logró captar la atención de cientos y cientos de argentinos que hoy siguen cada movimiento que da en la red.

En su cuenta de Instagram, la joven cuenta con casi tres millones de seguidores que están pendientes de todo lo que realiza. En la web, la marplatense comparte material de sus viajes, de su emprendimiento con las criptomonedas y también, de los llamativos y hermosos looks que elige para lucir su escultural figura.

Ahora, en una de sus últimas publicaciones, la ex participante de Gran Hermano subió un video en el que modeló tres preciosos conjuntos para la cámara. Conquistó miles de corazones y la llenaron de elogios. "Espléndida", "Fabulosa", "Siempre tan bella", "Te quedan hermosos todos los looks", "Maravilla viviente" y "Guapísima", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Romina Malaspina

Días atrás, Malaspina sorprendió con sus dichos sobre la pena de muerte. "Si mató a 10 personas y ¿para qué querés esa oportunidad?, ¿te va a sumar? No. Y lo que no suma resta, es como un poquito eso", manifestó en diálogo con Ulises Jaitt.

Romina Malaspina

"Hay que cuidarse mucho. Yo soy provida, pero para los asesinos estoy a favor de la pena de muerte", reconoció al aire. También, Malaspina habló de un hecho de cuando era una niña y significó un antes y un después en su vida. "Cuando me secuestraron tenía 10 años, estuve cerca de la trata de personas. No sé fue el momento más duro, pero sí, en ese momento fue lo que más me marcó", señaló.